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Körfez'in inşaattaki sıkıntılarını konuştular

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Körfez'in inşaattaki sıkıntılarını konuştular
Körfez Ticaret Odası 1. Ve 15. Komite üyeleri Körfez Belediye başkan yardımcısı Sait Çalık ve yeni atanan birim müdürlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Körfez Ticaret Odası’nın en aktif çalışan komitelerinden olan 1. Ve 15. Komite üyeleri gerçekleştirilen ziyaretlerde inşaat sektörünün sıkıntılarını paylaştılar. Ziyarette 1. Komite başkanı Razinihan Hacet 15. Komite başkanı Latif Hürtürk 1. Ve 15. Komite üyeleri Recep Öztürk, Aydın Karagöz, Sebahattin Doğan, Rıfat Bekir Bekiroğlu ve Şener Söğüt bulundu.

 

Körfez’in İnşaat Sektöründeki Sorunları Konuşuldu

Gerçekleştirilen ziyarette inşaat sektöründeki yeni düzenlemeler, çatı kat ve asma katlarla ilgili Körfez’de yaşanan sorunlar, inşaatlarda inşaat alanı ve zemin etüdünün denetiminin yapılması, imar komisyonlarındaki değişiklikler, imar uygulamalarında ilçeler arası farklılıklar, otopark yönetmeliğindeki değişiklikler ve mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gerçekleştirilen ziyaretin konularını oluşturdu.

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