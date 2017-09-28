Körfezli Batur ailesi misafirlerini ağırladı

Körfez'de geniş bir kesim tarafından tanınan Selma Batur ve ailesi, Diyarbakır'dan gelen misafirlerini Kocaeli'nin en seçkin mekanlarından biri konumunda bulunan Sekapark Sosyal Tesisleri'nde ağırladı

Batur ailesinin misafirleri, kendilerine gösterilen yakın ilgiden bir hayli memnun oldular. Batur Ailesi ise kendilerini ziyaret eden misafirlerini en iyi şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşadılar.