Körfezli Canan’ın UMUT PROJESİ

Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk Dr. Canan Dağdeviren, Parkinson hastaları için uzun süredir üzerinde çalıştıkları ‘beyin iğnesi’ projesini tamamladığını açıkladı

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden 2007’de mezun olduktan sonra tarihte ilk kez Türkiye’den Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine seçilen Dr. Canan Dağdeviren (32), ABD’de malzeme bilimi ve mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarını tamamladı. Bugüne dek pilsiz çalışan giyilebilir kalp pili üretip cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştiren Dağdeviren, ‘İnsan Vücudu ile Uyumlu Piezoelektrik Mekanik Enerji Hasadı’ çalışmasıyla da adından söz ettirdi.

“ÇALIŞMALAR YENİ BİTTİ”

Çukurova Üniversitesi’nde akademisyen ve öğrencilere konferans veren Dr. Dağdeviren şunları söyledi, “Son projem Parkinson hastalığıyla ilgili. Parkinson hastasıysanız, ilaçları ağız veya damar yoluyla almak zorundasınız. Bu da sadece beyine değil vücudun birçok noktasına etki ediyor maalesef. Biz bu etkiyi yok edip, direkt ilaçları beyne iletebileceğiz ve beyinde fonksiyonu yerinde olmayan bölgelerin tekrar fonksiyonlu hale gelmesini sağlayacağız bu iğneyle birlikte. Yeni bitti çalışmalarımız. Sonuçları bekliyoruz. En kısa zamanda herkes sonuçlarını öğrenecek.”