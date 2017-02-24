Körfezli çocuklar tiyatro keyfi yaşadı

Körfez Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 500 ilkokul öğrencisi, ‘Hacivat ve Karagöz’ oyununu izledi

Körfez Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında İlimtepe İlkokulu, Sevindikli İlkokulu ve Kışladüzü İlkokulu’nda eğitim gören 500 öğrenci Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ‘Hacivat-Karagöz’ ile tiyatro keyfi yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı oyunda, minikler bol bol kahkaha attı.

HER OKULDAN 125 ÖĞRENCİ

Her okuldan 125 öğrencinin katıldığı etkinlik 2 seans olarak gerçekleştirildi. İlk grup saat 10.00’da, ikinci grup ise saat 12.30’da ‘Hacivat ve Karagöz’ oyununu izledi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda, minikler adeta gülmeye doydu. Hem okul yöneticileri hem de öğrenciler Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a etkinlik için teşekkür etti.