Körfezli güreşçiler hazır

Körfez Belediyesi güreşçileri, bu yıl 656.’sı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklarını tamamladı

Körfez’i, 16 güreşçi temsil edecek. Körfez Belediyesi Spor Akademileri bünyesindeki güreş takımı, bu yıl yağlı güreşleri için hazırlıklarını tamamladı. Sevindikli Er Meydanı’nda Veysel Şirin, Levent Gürbüz ve Olgay İnce’nin antrenörlüğünde son hazırlıklarını tamamlayan 16 güreşçi, Kırkpınar’da oldukça iddialı. Kırkpınar’a katılacak kafilede, Taşköprü Yağlı Güreşleri’ne damga vuran İsmail Çırak da yer alacak. Hafta sonu muhteşem güreşlere ev sahipliği yapan Sevindikli Er Meydanı’nda son hazırlıklarını tamamlayan yağlı güreşçiler, Kırkpınar’dan madalyalarla döneceklerini belirtti.