Körfez’i, 16 güreşçi temsil edecek. Körfez Belediyesi Spor Akademileri bünyesindeki güreş takımı, bu yıl yağlı güreşleri için hazırlıklarını tamamladı. Sevindikli Er Meydanı’nda Veysel Şirin, Levent Gürbüz ve Olgay İnce’nin antrenörlüğünde son hazırlıklarını tamamlayan 16 güreşçi, Kırkpınar’da oldukça iddialı. Kırkpınar’a katılacak kafilede, Taşköprü Yağlı Güreşleri’ne damga vuran İsmail Çırak da yer alacak. Hafta sonu muhteşem güreşlere ev sahipliği yapan Sevindikli Er Meydanı’nda son hazırlıklarını tamamlayan yağlı güreşçiler, Kırkpınar’dan madalyalarla döneceklerini belirtti.
- BIST 103.895
- Altın 140,301
- Dolar 3,5716
- Euro 4,0727
- Kocaeli : 26 °C
- İstanbul : 26 °C
- Sakarya : 26 °C
- 81 ilde aynı anda ortak metin okundu
- Görme engelli Enes’in LYS zaferi
- 70 öğretim üyesinden 15 Temmuz’da bildirisi
- Herkes onu bu fotoğrafla tanımıştı... Yolu Kocaeli'ye düştü
- Beşiktaş Stadyumu patlamasının organizatörü yakalandı
- Tramvay hattına park edilen araçların sonu bu!
- Akşener, 15 Temmuz'da Kocaeli'de olacak
- Usta gazeteci hayatını kaybetti
- Fatih, Derince BLD. Demir’de
- Dilovası’ndan yarınlara imza!
- Çayırova’nın sezonu olacak
- Darıca G.B. Başkanı: Kimseyi gözümüzde büyütmüyoruz
- Sıkı dur Kırkpınar Kocaeli geliyor!
- Gölcük Belediye güreşçileri Er Meydanı’nda esecek!
- Körfezli güreşçiler hazır
Körfezli güreşçiler hazır
Körfez Belediyesi güreşçileri, bu yıl 656.’sı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklarını tamamladı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fatih, Derince BLD. Demir’deGenç yaşına karşın Bölgesel Amatör Lig’de Hereke Yıldız forması ile geçen sezon çok başarılı olan 1997 doğumlu stoper Muhammed Fatih Yıldırım, BAL takımlarından Derince Belediye Demirspor ile anlaştı
Dilovası’ndan yarınlara imza!Büyükler “ÖĞÜT VER”di… Ova, “UFUK”unu genişletti: Dilovası’ndan yarınlara imza!
Çayırova’nın sezonu olacakBAL temsilcimiz Çayırovaspor’un Kulüp Başkanı Şevket Külte, 2017-2018’in kendilerinin sezonu olacağını ifade etti
Darıca G.B. Başkanı: Kimseyi gözümüzde büyütmüyoruz3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği Kulübü’nün Başkanı Mustafa Öztürk, yeni sezonda mücadele verecekleri rakipleri gözlerinde büyütmediklerini ve böylesi bir grupta yer almanın kendileri için daha hayırlı olacağını söyledi
Sıkı dur Kırkpınar Kocaeli geliyor!Pehlivanlarımız, yarın başlayıp pazar akşamı sona erecek Kırkpınar için son hazırlıkları yapacak ve akın akın Edirne’ye gidecek
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- 15 Temmuz'u bu fotoğraflar anlatıyor
- Kadınların alınmadığı gizemli ada...
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
12345678
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim