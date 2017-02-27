Körfezli minikler çevre bilinci kazanıyor

Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret eden Petkim Anaokulu öğrencilerine ayrıştırmanın önemi anlatıldı

Körfez Belediyesi’nin yürüttüğü ambalaj atıklarını geri kazanım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Esnaf ve vatandaşa yönelik bilgilendirmeler dışında; minik öğrencilere de çevre bilinci düzenlenen eğitimlerle aşılanıyor.

MİNİKLER BİLGİLENDİ

Türkiye’nin ilk atık ayrıştırma merkezlerinden biri olan Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nin de bu kapsamda minik konukları vardı. Petkim Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Görevliler de yapılan işlemler hakkında minik öğrencileri bilgilendirdi.

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Körfez Belediyesi, sadece 2016 yılında 2 bin 552 ton atık ambalaj toplarken, "Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı" projesi çerçevesinde 24 bin 995 kilogram atık yağ toplamıştı. Bitkisel atıklar için her okula ‘geri dönüşüm bidonları’ koyan ekipler, ilçe genelinde ayrıca; 75 adet cam kumbara ve 10 adet plastik pet şişe kumbarası yer alıyor.