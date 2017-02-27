  • BIST 87.765
  • Altın 145,391
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Kocaeli : 0 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 0 °C

Körfezli minikler çevre bilinci kazanıyor

»
Körfezli minikler çevre bilinci kazanıyor
Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret eden Petkim Anaokulu öğrencilerine ayrıştırmanın önemi anlatıldı

Körfez Belediyesi’nin yürüttüğü ambalaj atıklarını geri kazanım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Esnaf ve vatandaşa yönelik bilgilendirmeler dışında; minik öğrencilere de çevre bilinci düzenlenen eğitimlerle aşılanıyor.

 

MİNİKLER BİLGİLENDİ

Türkiye’nin ilk atık ayrıştırma merkezlerinden biri olan Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nin de bu kapsamda minik konukları vardı. Petkim Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Görevliler de yapılan işlemler hakkında minik öğrencileri bilgilendirdi.

 

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Körfez Belediyesi, sadece 2016 yılında 2 bin 552 ton atık ambalaj toplarken, "Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı" projesi çerçevesinde 24 bin 995 kilogram atık yağ toplamıştı. Bitkisel atıklar için her okula ‘geri dönüşüm bidonları’ koyan ekipler, ilçe genelinde ayrıca; 75 adet cam kumbara ve 10 adet plastik pet şişe kumbarası yer alıyor. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorba çeşmeleri Diyadin’de akmaya başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 15:16
  • Tramvayda çalışmalarından yeni gelişme27 Şubat 2017 Pazartesi 14:51
  • İstiklal Marşı okuma yarışmasına birinciler belli oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 14:44
  • Sokak Hayvanları Yakalama Timi oluşturuldu27 Şubat 2017 Pazartesi 14:40
  • 5 TL ile 15 il gezdi27 Şubat 2017 Pazartesi 14:01
  • Matbaacılar Derneği’nde Şen, yeniden başkan seçildi27 Şubat 2017 Pazartesi 13:50
  • Trabzonlular kurtuluşu unutmadı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:49
  • Kartepe'ye yeni müdür atandı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:41
  • Payitaht Abdülhamid ekibi ilk bölüm yemeğinde buluştu27 Şubat 2017 Pazartesi 13:35
  • Karaosmanoğlu'ndan fabrika ziyareti27 Şubat 2017 Pazartesi 13:07
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim