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Körfezli tekvandocular altın madalyayla döndü

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Körfezli tekvandocular altın madalyayla döndü
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü tekvandocularından Doruktakiler’de yılın Sporcusu seçilen Şevval Yarar ‘Genç Bayanlar’ kategorisinde, Aşkın Kahveci de ‘Masterlar’ kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün tekvandocuları Şevval Yarar ve Özge Sarper, antrenörleri Aşkın Kahveci ile Antalya’da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Taekvondo Poomse Şampiyonasının ilk gününde başarılı sonuçlar aldı. Antalya’da düzenlenen şampiyonasında tüm rakiplerini birer birer eleyen Şevval Yarar, 2017 yılı genç bayanlar şampiyonu oldu. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Taekwondo ve Kick Boks Teknik direktörü olan Aşkın Kahveci de ‘Masterlar’ kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Özger Sarper ise şanssız bir şekilde yarı finalde turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da sporcularla telefonda görüşerek, başarılarından dolayı kutladı.

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