Korkmaz: AKP’ye üye olmayana iş yok

Vatandaşların siyasi partiye kayıt yaptırmadan işe giremez olduğunu belirten Necati Korkmaz, “AKP’ye üye olmayanı işe almıyorlar” dedi

Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, ‘AKP’ye üye olmayanı işe almıyorlar. Bu tahammülsüzlük ve korku neden’ diyerek AKP’li yöneticileri eleştirdi. Siyasi vicdanın her zaman ve platformda olması gerektiğini söyleyen Korkmaz, “İnsanları işleriyle, aşlarıyla korkutup AKP’ye üye olmayana iş vermemek hiçbir vicdana sığmaz” dedi.

“SİYASİ PARTİYE KAYIT YAPTIRMADAN İŞ YOK”

Necati Korkmaz, “Artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki özellikle siyasal anlamda halkımız hangi görüşten olduğunu ifade edemez hale geldi. Kutuplaştırıcı söylem ve eylemler toplumu Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi bölgemizde de kamu kurumlarında, belediyelerde hatta özel firmalarda dahi vatandaşlarımız siyasi partiye kayıt yaptırmadan işe giremez oldular” ifadelerine yer verdi.

“HER GÖRÜŞTEN İNSANA DEĞER VERECEKSİNİZ”

Korkmaz, “İşe girecekseniz mutlaka iktidar partisinin il ve ilçe örgütlerine giderek kayıt yaptıracaksınız, ondan sonra iş talebinde bulunacaksınız. Bu Türkiye’nin partisi olduğunu iddia eden bir siyasi oluşuma aykırı gelmektir. Siz hem ‘Biz Türkiye’nin partisiyiz’ deyip 78 milyonu kucaklayacaksınız hem de kendinizden olmayana neredeyse yaşama şansı vermeyeceksiniz. Bu davranışı hiçbir vicdanın kabul etmesi mümkün değildir. Her görüşten insana değer vereceksiniz ki 78 milyon 7 fırka bir arada huzur içerisinde yaşayalım” dedi.