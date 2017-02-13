Korkmaz: Hizmet yapmıyorsunuz bari il olalım

Gebze Bölgesi İlçe Başkanları istişare toplantısında konuşan Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, “Madem hizmet yapmıyorsunuz o zaman bırakın il olalım, kendi hizmetimizi kendimiz yapalım” dedi

Saadet Partisi (SP) Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Gebze Bölgesi İlçe Başkanları istişare toplantısına Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu ve Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel katıldı.

“GEBZE BİR BÜTÜN”

Gebze bölgesinin Darıca, Çayırova ve Dilovası ile bir bütün olduğunu ifade eden Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, “Düzenlediğimiz toplantılar ile halkımızın sorunlarını yerinde ve merkezden kontrol etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nüfus olarak aslan payına sahip olsak da hizmet noktasında her zaman geride kalıyoruz.” dedi.

“HİZMET YAPMAK KABİLİYET MESELESİ”

Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Geçmiş dönemlerde var olan ancak daha iyisini yapacağız mantığı ile kaldırılan Banliyo hatlarının halkın tekrar istemesi ile yeniden hizmete sunulacağı müjdesinin üzerinden yıllar akıp gidiyor. Halka yapacakları bir hat ekleme hizmetini bile yapmaktan aciz bir yönetimin halkı nasıl mağdur ettiğini siz düşünün” dedi. Hizmet yapmanın kabiliyet meselesi olduğunu ifade eden Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, “Hizmeti zillete dönüştürüyorlar. Ne yerel belediye ne de merkezi belediyeden halkın geleceğine yönelik çalışma görüyoruz. Bir kısım yandaşı daha da semirtecek çalışmalarla halka göz boyamasından öteye gidemeyen çalışmaları üzülerek izliyoruz” dedi.

“BIRAKIN İL OLALIM”

Gebze’nin bölge olarak sadece merkez ilçeyi geçmemesi için içerisinden üç ilçe çıkarıldığını ifade eden Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, “Ama görüyoruz ki bir o kadar daha ilçe çıkarsalar Gebze yine Kocaeli’nin en büyük ilçesi olmaya devam edecek. Ancak buna rağmen hizmet noktasında makam ve mevki sahiplerinin kendi egoları neticesinde geri kalıyor. Madem hizmet yapmıyorsunuz o zaman bırakın il olalım kendi hizmetimizi kendimiz yapalım. Ondan sonra değil beş yıl bir yıl içerisinde Gebze’yi tanıyabiliyor musunuz?” şeklinde konuştu.