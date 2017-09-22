Köseköy Dal-Çık projesinde yaşanan mağduriyet

Hasan Altınkaya

Kartepe’ye değer katacak “vizyon” projelerinden Köseköy Battı- Çıktı çalışması geçtiğimiz günlerde başladı. Bundan üç ay önce projenin her detayının düşünülerek uygulanması gerektiğini belirtmiş ve kimse mağdur edilmesin diye de vurgulamıştık. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü birçok iş plansız programsız yapıldığı için yapılan hizmetin de bir anlamı olmuyor. Yeni bir asfalt atılıyor, ertesi gün bir kurum o yolda kazı çalışması yapıyor. Bir bina yapılıyor, projesinde hata olduğu anlaşılıyor. Meydan yapılıyor, altyapı sonraya bırakılıyor… Bunun gibi nice örnekleri hayli yakından bildiğimiz için bu konuda da baştan her şey detaylıca düşünülerek adım atılsın demiştik. Bir işe başladıktan sonra sorunlar ortaya çıkmaya başlıyorsa hatayı en başında yapıyoruz demektir. En başta düşünülmesi gereken sorunlar iş başladıktan sonra çözülmeye çalışılırsa hem maliyet, hem de gereksiz zaman kaybı oluyor. Kervan yola çıksın da duruma göre dizeriz anlayışını bir kenara koymamız gerekiyor.

Buna bir örnek de Köseköy’de yapımı devam eden dal-çık projesinde yaşanıyor. Yolun şu an kuzey yan bağlantıları yapılıyor. Askeriye Sapağı’ndan Eski Deva Fabrikasına kadar olan kısımda çalışmalar son aşamaya geldi. Köseköy Işıklar bölgesine kadar sıkıntı yaşanmayan projenin, sonraki aşamasında ise sorunlar boy göstermeye başlamış durumda. Düşünün yolun daha güney yan bağlantıları başlamadan bu sıkıntılar yaşanıyor. Bölgede ev ve işyeri bulunan vatandaşlar mağdur edildiklerini belirtiyor. Evlerinin yoldan 2 metre daha aşağıda kaldığını belirten bölge sakinleri, yolun da tek araç sığacak şekilde daraltıldığını söylüyor. Yani iki araç yan yana bu yoldan geçemez durumda. Acil bir durumda o yol nasıl kullanılacak belli değil. İşyerine malzeme siparişi veren esnaf, kamyonun nasıl indirme-bindirme işlemi yapacağını kara kara düşünüyor. Kamyon yanaşsa yan taraftan araçlar geçemeyecek. Yoldan epey bir aşağıda olan ve yolu daraltılan esnafın da işi haliyle bozulmuş olacak.

“Kardeşim, yol mu yapılmasın?” diyenler çıkar şimdi. Onu demiyorum güzel kardeşim. Elbette yol yapılacak. Kartepe’ye değer katacak, vatandaşın işine yarayacak her projeye destek vermek hepimizin görevi. Herkes dal-çık projesinin bölgeye değer katacağına inanıyor. Böyle bir yatırım en uygun şekilde uygulandığı durumda bundan elbette herkes kazançlı çıkacaktır. Ancak bu şekilde binaların yolun altında kaldığı, yolların mantıksızca daraltıldığı bir şekilde yapılırsa, bazı insanlar için durum kabusa dönüşecektir.

Bu saatten sonra proje değişir mi bilinmez ama vatandaşların mağdur olduğu ortada. Kimse bu konutlarda ne oturmak ne de ticaret yapmak ister. Bunu anlayabilmek için yetkililerin sıkıntıyı yerinde görerek empati kurması ve bir an evvel çözüme kavuşturması gerekir.

“Kutlu Doğum”da değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum haftasının gününü ve ismini değiştirme kararı aldı. Çiçeği burnunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın göreve gelir gelmez böyle bir karar alması memnuniyet yarattı. Kutlu Doğum, 1994 yılında diğer dini günlerin aksine miladi takvime göre kutlanmaya başlamıştı. Etkinlikler de her nedense FETÖ ele başının doğum günüyle çakışmıştı!

Yıllardır 20-27 Nisan tarihlerinde yapılan Kutlu Doğum etkinlikleri bundan böyle olması gereken tarihte, yani Rebiülevvel ayının 12’inci gecesi yapılacak. Bugünle sınırlı olmayarak, yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler ile de bu özel gecenin idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açıklandı. İşte bu kadar! Fetö ile mücadelenin bir yöntemi de bu şekilde izlerinin silinmesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kutluyorum