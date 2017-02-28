  • BIST 87.478
  • Altın 145,991
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 6 °C

Köseköy Kavşağı Projesi için ihale düzenlendi

»
Köseköy Kavşağı Projesi için ihale düzenlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Köseköy Kavşak Düzenleme Projesi için ihale gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki projeleri uygulamaya devam ediyor. Sabancı Kavşağı ve yan yollarıyla D-100 trafiğini transit bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Köseköy Kavşağı’nda düzenleme yapacak. Tünel geçişli köprülü kavşak şeklinde yapılacak projeyle bölgedeki trafik ışıkları ortadan kalkarak, araçların kesintisiz ulaşımı sağlanacak.

 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı projenin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 16 firma teklif sundu. En düşük teklifi 31 milyon 962 bin TL ile Akçelik artı Gürtur verirken, en yüksek teklif 48 milyon 399 bin TL ile Hasko İnşaat’tan geldi. Projeyi üstlenecek firma kavşağı 430 gün içerisinde tamamlayacak.

 

Köseköy Kavşağı’nın dalçık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı, TEM otoyolundan giriş çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2 çarpı 2 şerit olarak uygulanacak.

 

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Çalışmada dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit'te restorasyon çalışmaları sürüyor28 Şubat 2017 Salı 23:30
  • Köy yolarına bakımdan geçti28 Şubat 2017 Salı 22:30
  • Yıldırım: Öğrencilerimizin ve okullarımızın yanındayız28 Şubat 2017 Salı 22:00
  • Doğusel Hukuk Bürosu’na ziyaret28 Şubat 2017 Salı 21:00
  • ‘Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması’ il finali yapıldı28 Şubat 2017 Salı 20:00
  • CarrefourSA kepenk indirdi... 120 kişi işsiz kaldı...28 Şubat 2017 Salı 17:15
  • Bu ülkede facialar ders olmuyor!28 Şubat 2017 Salı 17:15
  • Oyunuzu nerede kullanacağınızı buradan öğrenin28 Şubat 2017 Salı 15:05
  • Başiskele’de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor28 Şubat 2017 Salı 14:54
  • ‘Macera’da çalışmalar tam gaz!28 Şubat 2017 Salı 14:02
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim