Köseköy’deki battı çıktı esnafı mağdur ediyor

Kartepe Köseköy ışıklar mevkiinde yapımına başlanan battı çıktı inşaatı nedeniyle iş yeri önündeki yollarının daraltılması ve kot seviyesinin yaklaşık 2 metre altında bırakılması nedeniyle mağdur olduklarını belirten esnaflar yetkililerden yardım bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Köseköy battı çıktı inşaatı nedeniyle iş yerleri önünden geçen Ankara Caddesi’nin daraltılması, kot seviyesinin yaklaşık 2 metre altına düşürülmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten esnaflar yetkililerden yardım bekliyor.

“BATTI ÇIKTIYA KARŞI DEĞİLİZ”

Yaklaşık 20 senedir bölgede mobilyacılık yapan Abdullah Malkoç, “Ben arsayı ticari alan olarak aldım ve önümüzde 10 metrelik Ankara Caddesi vardı. Bu Ankara Caddesi şuanda yapılan battı çıktıdan dolayı 3 metreye düştü. Biz baktı çıktıya karşı değiliz, hatta battı çıktının yapılmasından çok memnunuz ama bu yolun kotunun düşürülmesi bizleri mağdur edecek. Önceki belediyeler biz binamızı yaparken önümüzdeki yola uymamızı söyledi ve binalarımızı ona göre yaptırdılar. Şimdi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana yola uymamızı söylüyor. Şuanda bizim binalarımız yolun altında kaldı. Caddeye giriş ve çıkışlarımız kapatıldı. Bunun en acil şekilde düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

“DERDİMİZİ ANLATACAK YETKİLİ BULAMADIK”

Malkoç, “Biz esnaflar olarak battı çıktı yan yolunun kotunun aşağıya indirilmesini, indirilemiyor ise bu 4 şeritlik yolun iki şeridinin bize, iki şeridinin ise battı çıktıya verilmesini istiyoruz. Bizim esnaflar olarak maddi ve manevi çok büyük sıkıntılarımız var. Bunların bir an önce yetkililer tarafından giderilmesini istiyoruz. Geçtiğimiz ayın 27'sinden bu yana uğraşıyoruz. Henüz bir netice elde edemedik. Şu anda işçiler duvarı örmeye devam ediyorlar. Yol yapımı devam ediyor. Bütün resmi makamlara başvurularımız yaptık, dilekçelerimizi verdik ama bize herhangi bir cevap gelmedi” şeklinde konuştu.

“MERDİVENİMİZ BİLE YOK”

Zamanın kendileri için aleyhlerine işlediğini ekleyen Abdullah Malkoç, “Yollarımız çok daraldı, iki araç dahi geçemiyor. 10 metrelik yoldan bize 3 metrelik yol bıraktılar. Buradan itfaiye, ambulans geçiş yapamayacak. İş yerlerimize malzeme geliyor. Malzeme getirtsek araç park edecek alanımız bile yok. Yolun karşı tarafında da iş yerleri var ve onların yolla hiçbir sorunu yok. Bize üvey evlat muamelesi yapılmasına gerek yok. Üst caddeye bir buçuk metre yürüyüş yolu yapılacak ama bizim bu yola çıkabilmemiz için bir merdivenimiz bile yok” dedi.

“MAĞDURİYET ÇÖZÜLMELİ”

Mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini belirten Malkoç, “Bu projeleri üretenlerin bunları da düşünmesi gerekiyor. Yolun yüksekliği ve genişliği bize zarar verecek. Burada yapılması gereken bize kalan 3 metre yolun da battı çıktı inşaatına dahil edilip kaldırımın iş yeri önüne verilmesi. Emsal olarak yeni yapılan vilayetin önündeki yolu baz alabilirler” diyerek konuşmasını bitirdi. Nuri AKÇAHARMAN