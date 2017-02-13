KOSGEB’den sıfır faizli kredi

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı KOSGEB tarafından ikincisi düzenlenen faizsiz kredi fırsatının değerlendirilmesini istedi. 12 ay geri ödemesiz KOSGEB kredisinin esnafa nefes aldıracağını söyleyen Moralı üst limit’in 50 bin TL olduğunu belirtti

KOSGEB’in ikincisini düzenlediği faizsiz 1 yıl geri ödemesiz kredisi 36 ayda geri ödenecek. KOSGEB’in esnaflar için hayata geçirdiği kredi projesinin üst limiti 50 bin TL olacak. KTO başkanı Sibel Moralı “Bu krediden geçtiğimiz yıl KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi başvuruda bulunmuş söz konusu krediyi kullananlar hariç firmalar bu krediden faydalana bilecek” dedi. Ayrıca, “Gerekli şartları taşıyan tüm işletmelerin krediden faydalana bilecek. Geçtiğimiz dönem başvuruda bulunanların ise yeniden başvuru yapması gerekmiyor. Önceki başvuruları geçerli sayılacak. Daha önce başvurusu bulunmayan firmaların, başvuru yapabilme hakları bulunuyor” dedi. Moralı KOSGEB’in bu desteğinden, “KOSGEB veri tabanına kayıtlı 2015 yılı KOBİ beyannamesi onaylı ve KOBGEB desteklerinden yasaklı olmayan mikro işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaktır” dedi. Mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatının 1 milyon TL’den düşük olması ve 10 kişiden az çalışanı olan firmalara öncelik verilecektir. Başvuruda bulunan işletmelerin güvenlik soruşturması yapılacak ve işletmelerin çalışan sayısı ile net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacak. Yani durumu kötü olan esnaf tespit edilerek öncelik tanınacak.