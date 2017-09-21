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KOSGEB’den üretim yapan KOBİ’lere 1 Milyon TL kredi

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KOSGEB’den üretim yapan KOBİ’lere 1 Milyon TL kredi
KOSGEB Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından duyurulan proje ile KOBİ’lerin üretiminin desteklenmesi, yeni fikirlerin oluşması ve katma değer hedefleniyor. KOSGEB, üretim yapan KOBİ’ler için önemli bir proje başlattı. Üretici firmaların imalat sektöründeki proj

KOSGEB'den, üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının arttırılmasına yönelik toplam 500 milyon bütçeli proje teklif çağrısı 11 Eylül- 20 Ekim tarihlerini kapsıyor. Bu tarihler arasında proje başvuruları yapıla bilecek. İmalatçı KOBİ'ler, Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, Enerji verimliliğinin arttırılması ve Yeşil üretime geçiş konu başlıklarında proje hazırlayabilecek

 

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