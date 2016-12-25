KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz kredisine şikayet var!

Mesut Akbulut

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 50 bin liralık sıfır faiz 1 yıl geri ödemesiz kredisi ilimizde büyük ilgi gördü.

Aldığımız bilgiye göre Türkiye genelinde 15 bin, Kocaeli’de de 300 esnaf bu krediden yararlanacak… KOSGEB yetkililerinden aldığımız bilgiye göre kredi için 5 bin 700 esnaf başvurmuş…

Krediyi almaya hak kazananlar ilk yıl geri ödeme yapmayacak ve borç 36 ayda ödenecek.

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Önceki gün Körfez’den bana bir mail geldi…

KOSGEB’in kredileri ile ilgili sorunlar dile getirildi…

Gelen maili birlikte okuyalım;

“Merhaba Mesut Bey

Yazılarınızı her gün takip eden biri olarak sizden ricam bu konuyu köşenizde yayınlamanız ve Kocaeli'de yaşayan küçük esnafın neler yaşadığını anlatmamızda bizim sesimiz olmanız.

Başbakan'ın küçük esnafa nefes aldıracak müjdesi ile ilgili yani KOSGEB kredileriyle ilgili kamuoyuna bilgi vermek için bu satırları yazıyorum.

Bilindiği gibi bu müjde üzerine bir sürü küçük, orta, büyük bütün esnaf öncelikle soluğu esnaf sanatkarlar odası ve derneğinde aldı.

Bunun nedeni de öncelikle faaliyet belgesi ve sicil gazetesini alabilmekti.

Ancak oradaki rezilliği anlatmak için şu an kelime bulamıyorum.

Günlerce git gelden sonrasında nihayet elimize belgeleri alabildik.

Sıra bilgisayarda KOSGEB sayfasından üye olabilmek ve alınan şifreyle de KOBİ beyannamesini doldurmaya geldi.

Geldi gelmesine ama ne mümkün??? sayfaya giremiyorsunuz, girmeyi başardıysanız firma işlemlerini gerçekleştiremiyorsunuz.

Düşünün saydım dakikada aynı sayfayı 50 kere falan tıklamışım.

Neyse gecenin bir yarısında kalkıp sabahın ilk ışıklarında bu işlemleri başlayabildikten sonraki aşama KOSGEB'e belgeleri vermeye geldi.

Tabi bu işlemlerin tamamını yapabilmek için sadece 3 gününüz var. (aslında sayfayı açıp normal şartlarda işlemlerin yapılması en fazla 10 dakikanızı alıyor)

Yine uzun sıraları ve uzun saatleri geçerek belgelerinizi kontrol etmeleri için görevliye verdikten sonraki bekleyiş aşaması inanın tam bir işkence…

Kontrol geçip belgelerin kabul edilip edilmediği yine KOSGEB sayfasına sık sık girip sorguluyorsunuz, çünkü aynı günün gecesi saat 23.59 a kadar sizin kredi başvurunuzun gerçekleşmesi gerekiyor.

Diyelim ki bunu da başarıyla tamamladınız, sıra bankaya gidip kredi başvurusu yapmaya gelince işte her şey tam anlamıyla orda ortaya çıkıyor.

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Bankanın kredi başvurunuzu alması için şartları şunlar;

1-SGK ve Devlete Vergi borcunuzun olmaması (İki kurumdan da "Borcu Yoktur "belgesi isteniyor)

2-Kredi notunuzun iyi derecede olması… (Geçmişte kredi ödemelerinde aksama yapılmamış olması)

3-Kredi karşılığında Teminat gösterilmesi..vs vs vs

Şimdi size sormak istiyorum.

Hani KOSGEB kredileri küçük esnafa soluk alması için verilen bir krediydi?

Zaten küçük esnafın devlete vergi ve SGK borcu yoksa, zaten kredilerini zamanında ödüyorsa ve kredi karşılığında gösterecek teminatı varsa o zaman bu krediye ne ihtiyacı olur ki?

Benim anladığım bu krediler durumu zaten iyi olan borcu harcı olmayan küçük büyük orta esnafın arabalarını yenileme, belki de kenara dolar, altın koyup birikim yaparak bugünden yarına kendilerini garantiye alma durumudur…

Ödeme zorlukları yaşayan esnafın derdine çare olmak değildir…

Bu yazdıklarım devletin açıklamalarına inanarak yaşadıklarımızdır.

Teşekkür eder, iyi çalışmalar diliyorum…”

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KOSGEB kredileri ile ilgili yapılan şikayeti köşemden yayınladım…

KOSGEB yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparsa, köşemde yayınlarım…

Bakan Işık’tan Uzuner’e vefa

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geçirdiği rahatsızlık yüzünden hayatını kaybeden AKP eski İl Genel Meclis üyesi ve SKM Başkanı rahmetli Ömer Uzuner’in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Rahmetli Ömer Uzuner’in kardeşi Yüksel Uzuner ve Belediye Meclis eski üyesi Harun Gencer, ziyaretten dolayı Işık’a teşekkür etti. Ziyaret’te Bakan Işık’a Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp eşlik etti.

Kaçak döküme zabıta engeli

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen kaçak inşaat atığı dökümlerini sıkı takip altına aldı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Selman Çelik, “İzinsiz döküm yaparak çevre kirliliğine sebep verenlere de Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uyguluyoruz. Tespit edilen kişi ve kurumlar gerekli izinleri almak üzere hafriyatın kaldırılması ve idari yaptırımlar uygulanmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Şube Müdürlüğü’ne havale ediliyor” dedi.

Hayvanlara sahip çıkalım

Sokak hayvanlarını kış şartlarından korumak için çalışmalarını başlatan Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kandıra merkez mahalleleri başta olmak üzere Kerpe, Kefken, Cebeci, Seyrek, Bağırganlı’da bulunan sahipsiz hayvanlara besin yardımına koşuyor. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen yaralı ve hasta hayvanların Sarıkhocalar Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiklerini vurgulayan Zabıta ekipleri, Allah’ın emaneti olan hayvanlara bakım için çalışmalarının süreceğini belirtti.

Güzeloğlu’dan taziye ziyaretleri

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, İlimiz Körfez İlçesinde ikamet eden ve vatani görevini yapmakta olduğu Kayseri’de şehit olan er Raşit Yücel’in babası Ferit Yücel ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Güzeloğlu aynı saldırıda şehit olan Piyade Er Abdulsamet Özen’in babası Hüseyin Özen ve yakınlarına da taziye ziyaretinde bulundu. Güzeloğlu’na taziye ziyaretlerinde Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve İl Müftüsü Yusuf Doğan eşlik etti.

AKP’li Badem’in saldırı yorumu

AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan alçakça saldırının zamanlamasını manidar buldu. Asrın projelerinden biri olan ve iki kıtayı birine bağlayan Avrasya tünelinin açılışı ve Suriye üzerine Dış İşleri Bakanlarının görüşmesi arifesinde gerçekleşen bu olay tamamen bölgenin istikrarı ve Türk Rus ilişkilerinin bozulması için yapılan kalleşçe bir provokasyondur ”dedi. Provokasyon mu, değil mi? Bilemem. Bildiğim bir şey varsa o da Türkiye bu terör olaylarından çok çekiyor… 14 yıldır Türkiye’yi yönetenler, artık bu soruna bir çözüm bulsun. Daha fazla canımız yanmasın…

Rotterdam İ.O’da anlamlı etkinlik

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Kaymakam Altıntaş okul inşaatlarını inceledi

İşbaşı yapan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, önceki gün İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Şişman ile birlikte Gölcük’te inşaatı devam eden Piyalepaşa İlköğretim Okulu, Fen Lisesi yurt inşaatı, Gölcük İmam Hatip Ortaokul inşaatı, Endüstri Meslek Lisesi okul inşaatı ve Hisareyn’de yapılan Özel Yaşama Sevinci Eğitim Okulu inşaatını gezdi. Çiçeği burnunda Kaymakam Ateş, “Gölcük’e yakışır eğitim yuvaların olması güzel. Devlet olarak bizler de bu yatırımların biran önce sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz” dedi. Eğitime verilen her kuruş paraya helal olsun. Zira, her şey eğitimle başlıyor…