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KOŞYAD’da Cevherli yeniden başkan seçildi

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KOŞYAD’da Cevherli yeniden başkan seçildi
Sekapark Mevlevî Evi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen Kocaeli Şair ve Yazarlar Derneği 3’üncü olağan Genel Kurulu’nda Alptekin Cevherli ikinci kez başkanlığa seçildi

Kocaeli Şairler ve Yazarlar Birliği, 2004 yılında Kocaelili bir grup edebiyatçının bir araya gelmesiyle hayat bulmuş gayri resmi bir sivil toplum örgütüyken hızla genişleyerek Haziran 2011 itibariyle Kocaeli Şair ve Yazarlar Derneği adıyla resmi dernek statüsü kazandı. Hâlen SEKAPARK Mevlevî Evi’nde toplantılarına devam eden dernek, yurt içi ve yurt dışından getirdiği Türkçe uzmanlarının konferanslarıyla da ses getirmeye devam etmektedir.

 

SEÇİM YAPILDI

Önceki gün Seka Park Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilen Kocaeli Şair ve Yazarlar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığına Selçuk Düzgün, Divan Başkan Yardımcılığına Seyfettin Karamızrak, Kâtip Üyeliğe Ferhat Yüksel seçildi. Divan seçiminden sonra aziz şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve hep bir ağızdan İstiklâl Marşı okundu. Faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve tahmini bütçe ibra edildi. Seçimde başkan adaylığını açıklayan Alptekin Cevherli, başka aday çıkmaması sebebiyle kendi listesiyle seçime girdi. Alptekin Cevherli oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

 

KOŞYAD’IN YÖNETİM KURULU (Asil liste)

1.Alptekin Cevherli

2.Ertuğrul Kemaloğlu

3.Süleyman Pekin

4.Dr. Erol Koca

5.Seyfettin Karamızrak

6.Gültekin Yazıcı

7.Talha Dülgerbaki

 

YEDEK YÖNETİM KURULU

1.Semiha Lavas Özkol

2.Gülbahar Kahraman

3.Şükrü Çakır

4.Zeki Topaloğlu

5.Cahit Büyükanber

6.Yusuf Ünel

7.Belgin Bayram

 

DENETİM KURULU (ASİL)

1- Selçuk Düzgün

2- Behice Karadeniz

3- Mustafa Atalay

 

YEDEK DENETİM KURULU

1-Bahattin Omurcan

2- Ensar Emir

3- Hilâl Topal

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