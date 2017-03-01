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KOTKO esnafı kahvaltıda

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KOTKO esnafı kahvaltıda
KOTKO Toptancılar Sitesi’nin geleneksel kahvaltılı buluşması bu hafta Seka Sahil 2 Restaurant’ta gerçekleşti. KOTKO Yönetim Kurulu Başkanı Birol Öztürk’ün ev sahipliğinde yapılan kahvaltılı buluşmaya site esnafının yoğun ilgisi dikkat çekti

GENİŞ KATILIM VARDI

Programa katılanlar arasında site esnafından; Salih Cankan, Ümit Cankan, Teyfik Kozan,  Yusuf Konyalı, Ekrem Dündar, Levent Kırıkoğlu, Muammer Aslan, Cemal Akgüneş, Akif Özpınar, Önder Malçok, Zafer Yılmaz, Nail Öğütçen, Mustafa Çelebi, Mehmet Kaya, Kasım Cengiz, Hüseyin Özen, Cemil Torun, Mahir Dokuzlar, Öztürk Güngör, Kemal Korap ve Süleyman Bodu katıldı.

 

“ARAZİ NE OLACAK?”

Yapılan kahvaltının ardından konuşan KOTO Başkanı Birol Öztürk, site ile ilgili bilgiler vererek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. Öztürk, “CarrefourSA’nın yerine ne yapılacağını ve yıkılan hal binası arazisinin nasıl değerlendirileceğini merak ediyoruz” dedi. Öztürk ayrıca Salim Dervişoğlu Caddesi ile ilgili edindiği bilgileri de site esnafı ile paylaştı.

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