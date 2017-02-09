KOTO 1. ve 15. Komite’den Körfez Belediyesi’ne ziyaret

Körfez Ticaret Odası 1. ve 15. Komite üyeleri Körfez Belediye başkan yardımcısı Sait Çalık ve yeni atanan birim müdürlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Komite üyeleri gerçekleştirilen ziyaretlerde inşaat sektörünün sıkıntılarını paylaştılar. Ziyarette 1. Komite başkanı Razinihan Hacet 15. Komite başkanı Latif Hürtürk 1. ve 15. Komite üyeleri Recep Öztürk, Aydın Karagöz, Sebahattin Doğan, Rıfat Bekir Bekiroğlu ve Şener Söğüt bulundu. SORUNLAR KONUŞULDU Gerçekleştirilen ziyarette inşaat sektöründeki yeni düzenlemeler, çatı kat ve asma katlarla ilgili Körfez’de yaşanan sorunlar konuşuldu. Ayrıca inşaatlarda inşaat alanı ve zemin etüdünün denetiminin yapılması, imar komisyonlarındaki değişiklikler, imar uygulamalarında ilçeler arası farklılıklar, otopark yönetmeliğindeki değişiklikler ve mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.