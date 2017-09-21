Kocaeli Ticaret Odası 15.komite (Bilişim eğitim kurumları kırtasiye basın yayın matbaa) grubu Matbaacı Mehmet Akif Şen başkanlığında çat kapı ziyaretlerde bulunuyor. Mevcut başkan Necmi Bulut’u destekleyen komite gazetemizi ziyaret ederek destek istedi. Mehmet Akif Şen, Emrullah Yolasığmaz, Fatih Ekinci, Handan Kümeli ve Yıldırım Yılmaz’dan oluşan komite üyeleri 15. Komitede oy kullanacak olan gazetemizden destek istedi. Haber Müdürü Bülent Ekinci ile görüşen komite üyeleri, Kocaeli Ticaret Odası’nın kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyleyerek verilen mücadelenin KOTO üzerinden Tüm Kocaeli için olduğunu söylediler.
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KOTO 15. Komite üye gezilerini sürdürüyor
5 Ekim Perşembe günü yapılacak olan Kocaeli Ticaret Odası organ seçimleri için komiteler harıl harıl çalışıyor. 15. Meslek komitesi üyeleri de destek arayışını sürdürüyor.
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