KOTO, 5 yıldızlı hizmet kalitesini yeniledi

‘5 yıldızlı oda’ olarak hizmet veren Kocaeli Ticaret Odası, yapılan son denetimlerde aldığı yüksek puanlarla bu unvanını bir kez daha yeniledi

Kocaeli Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 5 yıldızlı odalara verilen akreditasyon sertifikasını 2016 yılının Aralık ayında yapılan son denetimde de yüksek puan alarak yeniledi. 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazanan 26 Oda/Borsa’ya ilk, KOTO’nun da aralarında bulunduğu 54 Oda/Borsa’ya ise yeni dönem akreditasyon sertifikaları TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen törenle takdim edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımları ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen sertifika töreninde; Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Nemci Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdülmelik Kalay, Hasan Kanca, Meclis Üyeleri; Bahattin Karaaslan, Fatih Ekinci, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ve Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin Özkarayel yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ TÜCCAR VE SANAYİCİLERİ

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun altını çizerken Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar” dedi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında iş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere, hükümetle paylaştıkları birçok konunun hayata geçirildiğine de dikkat çekti.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDEKİ İLK VERİLER UMUT VERİCİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, reel sektörü oda ve borsaların temsil ettiğini ifade etti. Hizmet ve üretimde belli standartları sağlamanın tarih boyunca uygulandığını belirten Tüfenkci, "Ahilik sistemi bunun en güzel örneklerinden biridir. Ahilikte üretimin her aşaması, belli standartlara, kurallara bağlanmıştı. İşte bu üyelere hizmet veren odalarımızın hizmetinin, belli bir standartta olması bizim için önemlidir. Bunun için harcanan çabayı, inanın sadece bir berat almak için olarak anlamayın" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Tüfenkci, "İlk veriler umut verici. Bunu sadece 'istihdamı artırmak' gibi anlamayın. Bunu 'bizler üretimimizi büyüteceğiz, daha fazla üretip, satacağız' gibi düşünmeniz lazım. 'İstihdam üzerinde ciddi yükler var, eziliyoruz' diyordunuz. Bizler de bu yükü alalım dedik. 'Siz sadece çıplak maaşı verin, gerisini biz halledelim' dedik" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından KOTO’nun da aralarında bulunduğu akredite olan oda ve borsalara sertifikaları verildi.

BAŞKANLARDAN KUTLAMA

KOTO’nun akreditasyon sertifikasını yüksek puanla yenilemesini değerlendiren KOTO Başkanı Nemci Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan ise, “Oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan akreditasyon sistemine 2007 yılında dahil olan odamız, 5 yıldızlı Oda statüsünü yüksek puanla muhafaza etmiş ve ilimize büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Üyelerimiz ve Kocaeli iş dünyası bundan sonraki süreçte bunun farkını daha da fazla hissedecekler. Hizmet standardımızı daha da yükseltmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen üyelerimizi ve personelimizi kutluyoruz. Akreditasyon sertifikamız üyelerimize ve Kocaeli iş dünyamıza ‘hayırlı olsun” dedi.