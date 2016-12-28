KOTO Başkan Vekili Bulut: Atılması gereken adımlar atıldı

KOTO meclis toplantısında konuşan Başkan Vekili Necmi Bulut yaşanan sürece değinerek, “Atılması gereken tüm adımlar atılmış olup, yönetim kurulumuz odamızın çıkarları doğrultusunda sonuca varmak için gerekli adımları atmaya devam edecektir” dedi.

KOTO Başkanı Semih Barış’ın görevinden düşürülesinin ardından önceki gün olağan toplantıya giden yönetim sonuca varmıştı. Yönetim arasında yapılan oylama ile KOTO Başkan Vekilliğine kıdeminden dolayı Necmi Bulut getirilerek tüm tartışmalara rağmen görev başı yapmıştı. Dün ise bu kez aylık meclis toplantısı için Burhan Kasım Salonu’nda bir araya gelen üyeler ile yönetim kurulu, Akın Doğan’ın yönettiği mecliste geniş gündemi tartıştı.

MECLİS SAKİN GEÇTİ

Çoğunluğun sağlanmasının ardından son dönemde yaşanan terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, gündemin Doğan tarafından okunup onaylanmasıyla davam etti. Beklenenin aksine rahat ve gürültüsüz geçen mecliste konuşan Başkan Vekili Bulut yaşanan sürece değinerek, “Atılması gereken tüm adımlar atılmış olup, yönetim kurulumuz odamızın çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sonuca varmak için gerekli adımları atmaya devam edecektir” dedi.

YOĞUN GÜNDEM

Katılımın az olduğu Aralık ayı meclis toplantısı 30.11.2016 tarihli toplantı zaptının görüşülmesi ve onaya sunulması, aylık faaliyet raporunun görüşülmesi, Kasım ayı mizanın görüşülmesi ve onaya sunulması, 2017 yılı iş programının görüşülmesi ve onaya sunulması, 2017 yılı bütçe ve eklerinin görüşülmesi ve onaya sunulması, odanın gider bütçesi bağış ve yardımlar faslına aktarma yapılması konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 5174 sayılı kanunun 10. Maddesi gereği 2013 yılında durumlarındaki değişikliği bildirmedikleri için askıya alınan üyelerin oda kayıtlarının silinmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulmasının ardından dilek ve temenniler ile sona erdi.

SULAR DURULMAMIŞTI

KOTO’da sular bir türlü dur durak bilmiyor. Eski KOTO Başkanı Murat Özdağ’ın FETÖ davasından tutuklanmasıyla Ticaret Odası’nın başkanlığına seçilen Semih Barış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından önceki günlerde 26 Mart’ta yönetimden istifa ettiği gerekçesiyle başkanlık koltuğundan indirilmişti. İki üyenin, Barış’ın yönetimden daha önce istifa ettiğini öne sürüp, seçimin usulsüz olduğunu dile getirilmesiyle kaynayan sular, kısa süre sonra daha da artmış, iddiaya dayanarak açılan davada mahkeme karar demişti. Alınan karara göre mahkeme Semih Barış’ın istifa dilekçesinin yürürlüğü konulduğunu belirterek başkanlığının düştüğünü resmi yazı göndererek kamuoyuna duyurmuştu.

NECMİ BULUT BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ

Mahkeme tarafından alınan bu karar sonrasında yaklaşık 14 bin üyesi bulunan KOTO yeniden karıştı. Mahkemenin aldığı karar üzerine basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Semih Barış, kendisine FETÖ’cüler tarafından komplo kurulduğunu belirterek başkanlığını devam ettiğini dile getirdi. Barış’ı dikkate almayan yönetim ise kurumun en kıdemli isimlerinin başında gelen Necmi Bulut’u ani bir kararla KOTO başkanlığa getirdi.

ZİHNİ YILMAZ YİNE KARŞI ÇIKTI

Tüm bu yaşananların ardından Kocaeli Ticaret Odası’nın bazı yöneticileriyle bazı meclis üyeleri ile normal üyeleri, yönetim kurulunun komple istifa etmesi gerektiğini açıklayarak, meclis için yeni bir yönetim kurulu seçilmesini önerdi. Yeni yönetimin oluşturulmasıyla KOTO’yu olağan seçime bu yönetimin götürmesini isteyen üyelere, eski KOTO Başkanı Murat Özdağ adına kıyasıya mücadele veren yönetici Zihni Yılmaz karşı geldi. Özdağ konusunda olduğu gibi Semih Barış’ı da savunan Yılmaz’a kendi grubundan Abdülmelik Kalay, Yusuf Ziya Uludüz, Şahin Kaya ve Mikail Kalaycı destek çıktı.

TERÖRÜ LANETLEDİ

Meclisin açılış konuşmasını yapan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, “Ülkede yaşanan kaos bize de ister istemez sıçradı. Bölücü terör örgütünün amacı Türkiye’nin önünü kesmektir. Bizler, bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Terör saldırılarında şehit vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara baş sağlığı diliyorum. 19 Aralık’ta Rus elçisine kalleşçe suikast düzenlenmesini ise şiddetle kınıyorum. Bu saldırıyı manidar bulduğumuzu da buradan bildiriyorum” dedi.

ŞABAN SARIGÜLLEYİ ANDI

Ne yazık ki şimdilerde zor zamanlar geçiyoruz. Hemen hemen her gün yeni bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Terörle mücadele kapsamında canını veren şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Aynı zamanda iş dünyamızın içinde önemli bir yere sahip hepimizin abisi eski meclis başkanımız sayın Şaban Sarıgülle’yi ölümünün ilk yılında de buradan yad ediyorum. Çok zor geçen 2016 yılının muhasebesini yapıyoruz. Yeni yılda baş gösteren sorunların geçeceğine olan inancımızı koruyoruz. Yeni yılın umarım ülkemize barış ve kardeşlik getirir.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Doğan’ın ardından kürsüye gelerek konuşan KOTO Başkan Vekili Necmi Bulut yaşanan sürece değinerek, “21 Aralık çarşamba günü bize gelen yazıyla KOTO Başkanımız Semih Barış’ın istifasının geçerli olduğu belirtildi. Yönetim kurulu üyeliği sona erdiği, aynı yazıda yönetim kurulu üyeliğinin sona ermiş olduğu tarafımıza bildirildi. Yönetim kurulu kararıyla birlikte ilgili kurumlara bu konuda bilgi verildi. Bu bağlamda Gümrük Bakanlığı ışığında atılması gereken tüm adımlar atılmış olup yönetim kurulumuz odamızın çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sonuca varmak için gerekli adımları atmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

YÖNETİM İSTİFA ETSİN

Dilek ve temenniler kısmında söz alan Meclis Üyesi Yaşar Can ise, “115 yıllı odamızın geçmişi vardır. Bu zamana kadar bu kadar kötü bir yönetim olmamıştı. Oraya kimse yapıştırmadı. Daha önce KOTO gündeme bu kadar kötü taşınmış mıdır bilmiyorum. Daha önce KOTO gündeme bu kadar kötü taşınmış mıdır bilmiyorum. Biz bıktık artık odada başkan kim olacak yönetim kim olacak. Zamkla yapışmadınız değil mi bu koltuğa. Lütfen hepiniz istifa edin. 62 kişi arasından herhalde bir yönetim çıkacaktır. Yada zamkın markasını söyleyin” dedi.

BAŞTAN SÖYLEDİK

Ardından kürsüye gelen Meclis Üyesi Yusuf Erenkaya, “Kent kamuoyunu en çok biz meşgul ediyoruz. İnsanlara cevap ta veremiyoruz. İlk gün ne dediysek bugün de arkasındayız. Bir başkan ve yönetim bu kadar savrulduysa gereğinin yapılmasını herkes biliyor. İnanın ben ne diyeceğimi bilemiyorum. 58 tane aslan gibi meclis üyesine dönünüz. Çarşaf liste yapınız. Bu süreci böyle tamamlayalım. Bu altıya 5 mantığı nereye kadar gider. Hırslarımıza yenik düşmeyelim” şeklinde konuştu.

KOTO’NUN BÜTÇESİ 9 MİLYON

Hesapları inceleme komisyonu tarafından yapılan açıklamada KOTO’nun geçmiş ve şimdi ki harcamaları ve bütçesi de görüşüldü. Yapılan açıklamada; kasım ayı itibariyle bankalarda 4 milyon 46 bin 383. 58 TL olduğu görüldü. Odanın kasım ayı gelir ve giderleri incelendiğinde 1 milyon 228 bin 809. 44 TL gelir, 700 bin 50, 76 TL gideri olduğu, 11 aylık dönemde gelir bütçesinin yüzde 98.44’ü tahsil edilmiş, gider bütçesi yüzde 80, 84’ü kullanıldığı belirtildi. 2017 bütçesi ise 9 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. KOTO meclis oturumu sonrasında KOTO Eğitim Vakfı toplantısı yapıldı. vakıf toplantısında 14 fasıl halinde 2017 bütçesi onaylandı. KOTO Eğitim Vakfı’nın 2017 bütçesi 2 Milyon 807 bin 900 TL olarak belirlendi. denetim kurulu üyelerinden Fatih Ertuk’un görevinden ayrılması sonrasında bu göreve Sema Tabay getirildi. KOTO Eğitim Vakfı kararları oy çokluğu ile alındı.Serkan BORLAK