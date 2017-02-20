KOTO, Milli İstihdam Seferberliğine başladı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, “Milli İstihdam Seferberliğinde Kocaeli olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi

Kocaeli Ticaret Odası meclis üyeleri, bakanlıkların il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri ile bir araya geldi. İlginin yoğun olduğu toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, Milli İstihdam Seferberliği’ne daha fazla katkı sunabilmek, Kocaeli iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmek ve var olan işbirliklerini arttırmak için toplantılara devam edeceklerini söyledi

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Toplantının açılış konuşmasını yapan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Milli İstihdam Seferberliğinde Kocaeli olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek ve hedeflerimizi hayata geçirmek, iş insanımızın sorunlarının çözülmesiyle mümkün olacaktır. Bugün burada ticaretimizin önünde engel teşkil eden sorunların daha ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi ve var olan işbirliklerimizin arttırılabilmesi için bir araya geldik. İnanıyoruz ki bu hem hedeflerimiz hem de ilimiz ekonomisi açısından hayırlı sonuçlar ortaya çıkartacaktır” dedi.

BÜYÜME SERÜVENİ

KOTO Başkanı Necmi Bulut’un konuşmasının akabinde, KOSGEB ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş dünyasına yönelik hibe ve destekleri anlatıldı. KOSGEB’in hibe ve kredileriyle ilgili bilgi sunan KOSGEB İl Müdürü Atacan Yücelen, “Siz işadamlarımızın gücüne güç katmak, büyüme serüveninizde yanınızda olabilmek için hazırız” dedi.

SERMAYE ARTTIRIMI

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya programda yaptığı konuşmada, iş dünyasını daha fazla yatırım yapmaya davet etti. Uzunkaya, “ 2015 yılına kadar Kocaeli’de işyeri kapatma oranlarının ortalama yüzde 26’larda seyrettiğini tespit ettik. Ama 2016 yılına baktığımızda bu oran yüzde 24’e gerilemiş. İlimizde faaliyet gösteren 236 yabancı sermayeli şirketin %75’i sermaye artırımına gitmiş hatta yeni yatırımlar yapmak için girişimlere başlamıştır. Destekleriniz çok önemli” dedi. Konuşmaların ardından katılımcıların sorunları yanıtlandı.

KOTO’NUN TOPLANTISINA KATILANLAR

Kocaeli Ticaret Odası düzenlediği geniş katılımlı programla, oda meclis üyelerini, bakanlıkların il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri ile toplantıda bir araya getirdi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Vekili Alp Kayalar, KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Cafer Kozluca, Halil Baylam ve Hasan Kanca ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya; Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KOSGEB Kocaeli Müdürü Atacan Yücelen, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ulvi Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel, Doğu Marmara Gümrük, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, MARKA- Hüseyin Özgür Ünsal, KOTO Meclis Üyeleri; Adnan Uçar, Ali Karslı, Ali Polat, Avni Arıcan, Bahattin Karaaslan, Fatih Ekinci, Hakkı Özkan, Hasan Uğur Aydın, İbrahim Atalay, Medet Aydın, Mehmet Kaya, Okan Oktay, Mehmet Özkum, Mustafa Balaban, Mustafa Tırpan, Nazan Topdemir Bülbül, Ömer Efe, Ömer Özmen, Selçuk Bakırlı, Yasin Çakır, Yusuf Erenkaya, Yusuf Özdemir, Ramazan Hocaoğlu, Emre Kılıç ve Kadir Zortaş katıldı.