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KOTO, Saadet Partisi’ni ağırladı

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KOTO, Saadet Partisi’ni ağırladı
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ve il yönetimini konuk etti

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, İl Başkan Yardımcıları Zafer Mutlu, Recep Sarıdoğan, İl Yöneticileri Eyüp Çelik ve Sedat Doğu Uslu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ı ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletti. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kanca’nın da yer aldığı ziyarette, SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ve yönetimine teşekkür eden Başkanlar Necmi Bulut ve Akın Doğan, iş dünyasının çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili de bilgilendirmede bulundu.

 

‘EL VE GÜÇ BİRLİĞİYLE’

Ticaretin ve ekonominin hızını yavaşlatan sorunların tespitinde ve çözümünde siyasi partilerin önemine vurgu yapan Başkanlar Necmi Bulut ve Akın Doğan, “Kocaeli Ticaret Odası her kuruma, kuruluşa ve siyasi partiye eşit mesafededir. El ve güç birliğiyle, ticaretin önünde engel teşkil eden sorunları çözüme kavuşturacağız” ifadelerine yer verdi. SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu da KOTO’nun kent için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Her zaman desteğimiz yanınızdadır” dedi. 

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