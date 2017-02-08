KOTO, TOBB Ekonomi Şurası’nda moral depoladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, şuranın iş dünyasına moral verdiğini söyledi.

TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

“SORUNLARIMIZI İLETME FIRSATI BULDUK”

Ekonomi Şurası’na Kocaeli iş dünyasını temsilen KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan katıldı. TOBB Ekonomi Şurası’nı değerlendiren Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, iş dünyasının mevcut sorunlarının çözümünde bu buluşmaların çok büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Özellikle bölgesel bazda sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi iletme fırsatı bulduğumuz TOBB Ekonomi Şurası iş dünyamıza motivasyon aşılamakla birlikte, 2017 yılına dair ekonomik beklentilerin ortak akıl prensibiyle şekillenmesine de olanak sunmuştur” dedi.