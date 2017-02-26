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KOTO Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu ile görüştü

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KOTO Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu ile görüştü
TOBB Akreditasyon Sertifikasını teslim almak üzere Ankara’ya giden Kocaeli Ticaret Odası heyeti, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Nemci Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdülmelik Kalay, Hasan Kanca, Meclis Üyeleri; Bahattin Karaaslan, Fatih Ekinci, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ve Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin Özkarayel’in yer aldığı Oda heyeti, KOTO’nun 5 yıldızlı hizmet kalitesini tescilleyen akreditasyon sertifikasını teslim almak üzere gitti Ankara’da kentimiz iş dünyası adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

 

BAKAN TÜFENKCİ VE RİFAT HİSARCIKLIOĞLU  

Ankara’ya, Kocaeli Ticaret Odası’nın yeni dönem projelerini içeren ve Kocaeli iş dünyasının taleplerinin de yer aldığı dosyayla giden KOTO heyeti, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile özel görüşmeler gerçekleştirerek, dosyaları takdim etti. Bakan Tüfenkci ve Başkan Hisarcıklıoğlu ile yaptıkları görüşmeleri değerlendiren KOTO Başkanı Nemci Bulut ile Meclis Başkanı Akın, “Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na Kocaelili işadamlarımızın taleplerini ilettik ve projelerimizi sunduk. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor süreçte, üst limiti 50 bin TL olan Nefes Kredimizin, üst limitinin 100 bin TL’ye çıkartılmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirttik. 27- 30 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuarcılık ile birlikte düzenleyeceğimiz 3. İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarımıza davet ederek, Kocaeli ekonomisini canlandırma faaliyetlerimizde desteklerinin çok önemli olduğu hususunu vurguladık. Sayın Bakanımız ve Başkanımız Kocaeli’nin taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, desteklerini belirtmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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