KOTO ve KTO işbirliği yapacak

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Sibel Moralı ve yönetimini ağırladı. Ziyarette karşılıklı olarak ‘işbirliklerimiz artarak devam edecek’ mesajı verildi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Meclis Başkan Yardımcıları Bilal Atak, Hamza Küpeli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Zımba, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Geç, Bahar Baykal ve Fatih Fidan’ın yer aldığı heyet, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Halil Baylam ve Mehmet Akif Şen’in de yer aldığı ziyarette, odalar arası işbirlikleri görüşüldü.

ORTAK KAMUOYU

Kocaeli’nde iş dünyasına hizmet veren her odanın başta kent ve ülke ekonomisi için çok büyük değer arz ettiğine vurgu yapan Başkan Bulut, özellikle makro ölçekteki sorunların çözümünde de ortak kamuoyu oluşturmanın önemine değindi. Başkan Bulut, “Nazik ziyaretiniz için Sibel Başkanımıza, Güngör Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Körfez Ticaret Odası ile göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ortak çalışmalarımıza başladık. İşbirliklerimiz artarak devam edecek” dedi. Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı da, KOTO heyetine görevlerinde başarılar dileyerek, işbirliklerin süreceği mesajını verdi.