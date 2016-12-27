KOTO yönetiminin gergin toplantısı sona erdi!

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu, olağan toplantısına saat 10.30’da başladı. Semih Barış'sız ilk resmi yönetim kurulu toplantısında odanın bundan sonraki süreci ve başkanın kim olacağı konuşuldu.

Yaklaşık 2 saat süren KOTO yönetim kurulu toplantısı bitti. Gergin geçen toplantıda alınacak olan kararlar merakla bekleniyor. Yönetim Semih Barış’ın durumundan ziyade şimdi kimin başkan olacağı, yönetimin istifa edip etmeyeceğini konuşuyor. KOTO’ya göre Semih Barış artık başkan değil.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yönetim kamuoyuna açıklamak üzere bir metin kaleme alıyor. KOTO yönetiminde konuşulşan konularla iligli az sonra açıklama yapılması bekleniyor. Ancak yönetim ikiye bölünmüş durumda. Yönetimde kalan 5 kişi istifa etmeyerek aramızda başkan seçelim diyor, diğer beş kişi komple istifa edip meclisten yeni bir yönetim çıkartalım diyor.