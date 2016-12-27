KOTO’da ne oldu… Daha neler olacak…

Bülent Ekinci

Kocaeli Ticaret Odası’ndaki koltuk kavgası bitmediği sürece bu oda daha çok yazılır çizilir.

Koltuğun kendilerine imtiyaz sağladığını düşünenler, oturdukları koltuğa verdiği zararı da akıllarına getirmeli.

Kimsenin hakkını yemek istemem.

KOTO başkanı ve yönetim kurulu maaş almaz.

Başkanlık ve yöneticiliği tam anlamda yapanlar, kendiişlerinden ve ailelerinden çaldıkları zamanı oda için kullanırlar.

Çocuklarına ayıra bilecekleri vakti, oda da geçirmek zorunda kalabilirler.

Anlayacağını bu görev gönüllülük esasına dayalı bir iştir.

O zaman nedir bu kavganın sebebi?

Kentin ağzına sakız oldu KOTO…

Espri konusu oldu…

Ciddiyetini kaybetti…

Kamuoyundaki prestiji yerle bir oldu…

Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok.

FETÖ/PDY operasyonları sonrasında KOTO dağıldı. Başkan Cezaevine girdi, FETÖ ile ilgili kişiler ya odadan uzaklaştırıldı ya da Özdağ gibi onlarda yargılanma sürecine girdi.

Yönetimde 5 kişi eksikken, yönetim arasında yaptığı seçimle Semih Barış’ı başkan seçti.

KOTO’da acilen bir seçim yapılması gerekiyordu ve bu seçim yapılarak KOTO’nun kayyuma devrolması engellendi.

Ardından 5 eksik yönetici ve 10 yedek yönetici seçildi.

Eksikler tamamlandı ama asıl eksiklik giderilemedi.

Neydi asıl eksiklik.

Uyumsuz çalışma koşulları.

Sağlanamayan uyumsuzluk kendini gösterdi. 29 Mart ‘ta yönetimden istifa etmek için odaya verilen dilekçe hatırlatıldı ve Semih Barış’ın yönetim kurulunda olmamasına rağmen başkan seçildiği deklare edildi.

Ya şimdi…?

Semih Barış yok sayılıyor ve yönetim artık 10 kişi kaldı. Şimdi yönetim kendi arasında bir seçim daha mı yapacak.

Evet!

Peki, niye?

Zaten bu denendi ve uyumsal birliktelik sağlanamadı. Yine aynı hatayı neden yapıyorsunuz.

Kim olacak başkan;

Zihni Yılmaz mı?

Volkan Yılmaz mı?

Necmi Bulut mu?



Kim olursa olsun sorun çözülmeyecek. En başta yapılması gereken şimdi yapılmazsa KOTO milletin ağzında daha çok “sakız” olacak.

Yönetim kendi arasında seçim yapsa o yönetim çalışa bilecek mi?

Hayır!

Yönetime sonradan dahil olan 5 kişi aynı grupta yer alıyor. Semih Barış’ın yerine yedekten çağrılacak kişi de, yönetime sonradan seçilen 5 kişiyle birlikte.

Eee yani yönetim oluşturma gücü “Muhalefet” olarak bilinen grupta.

Muhalefet olarak bilinen grup yeniden meclise dönelim bizi meclis seçsin diyor.

Aslında konunun çözümü 2+2=4 kadar kolay.

Aklın yolu birdir. Yönetim kendini lav edecek istifa ederek yüzünü meclise dönecek. Meclis yeni yöneticilerini ve başkanını seçecek.

KOTO’da ki dalgalanma süreci bu şekilde sona erecek.

10-11 ay sonra oda seçimleri yapıldığında da herkes kozunu ortaya koyacak.

Kimsenin söyleyecek bir lafı kalmasın, oda yine o eski günlerine geri dönsün diyorsak, bu gidişe bir dur demek istiyorsak yapılması gereken en mantıklı hareket, yönetimin tamamının meclis tarafından yeniden seçilmesidir.

Koltukta kalkmamak için ısrar etmek hem kişinin kendisine de, odanın üyesi olan esnafa da, odanın imajına da zarar verir.

Bugün yapılacak olan meclis toplantısı çok önemli. Kimin ne diyeceği çok önemli... Bugün meclis, “Bırakın artık yeni yönetimi biz seçelim” derse yönetim kurulunun bu karara uymasından başka lüksü bulunmuyor.

Barajlar dolmaya başladı

Geçtiğimiz ay Yuvacık ve Kandıra ilçemizde bulunan Namazgah barajları S.O.S. veriyordu. Yuvacıktaki su seviyesi geçtiğimiz ay Yüzde 20’lere kadar inmişti. Namazgah barajındaki doluluk oranı ise yüzde 5 hatta yüzde 2’yi görmüştü.

Yağışların etkisini göstermesiyle su seviyelerinde artış başladı. Yuvacık barajının dün itibariyle tespit edilen verilerine göre su seviyesi yüzde 26’da. Namazgah Barajı ise yüzde 66 doluluk oranına ulaştı.

Barajlar riskli bölgeyi böylece geçmiş oldu.

İZGAZ’ın internet sitesinden neden fatura yatırılamıyor

Su ve elektrik faturaları internet siteleri üzerinden yatırıla biliyor. Su faturasını www.isu.gov.tr adresinden, elektrik faturasını ise onlineislemler.sepas.com.tr adresinden yatıra biliyoruz. Doğalgaz faturalarını ödemek için ise böyle bir kolaylık yok. Daha önceleri İZGAZ7ın kendi sitesinden yatırıla bilen faturalar artık ödeme noktaları ve bankalardan yatırıla biliyor.

Fatura sahipleri İZGAZ’ın da bu kolaylığı sağlamasını bekliyor.