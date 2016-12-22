KOTO’da neler oluyor Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Olağan üstü toplantı.

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Olağan üstü toplantı. Bugün saat 15.00’da basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan KOTO Başkanı Semih Barış, bu açıklamadan 40 dakika sonra toplantının iptal olduğunu duyurdu.

BAŞKANLIKTAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Bir önceki dönem yönetim kurulu üyesi iken TÜMSİAD'ın talimatı ile bu görevinden istifa eden ancak Özdağ'ın araya girmesiyle istifasını geri çeken Semih Barış, Murat Özdağın tutuklanmasıyla birlikte başkan seçilmişti. Ancak Barış'ın başkan seçilmesine karşı olan muhalifler istifa kozunu kullanarak Barış'a dava açmıştı. Dava ile ilgili şok bir gelişme yaşandı, iddialara göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Semih Barış'ın başkanlık görevinin düştüğünü bildirdi. Şifahen yapılan bildirimin birkaç saat içerisinde yazılı olarak KOTO’ya da iletileceği iddia edildi.

İşte söz konusu istifa dilekçesi: