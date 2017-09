KOTO'da seçimler 5 ekimde başlıyor

Kocaeli Ticaret Odası'nın seçim takvimi açıklandı. Buna göre Kocaeli Ticaret Odası'nda seçimler 5 Ekim tarihinde başlıyor

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, dün KOTO hizmet binasında seçim sürecine yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya yönetim kurulu üyeleri de katılım gösterdi. Seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Üyelerimizin seçime gelerek oylarını mutlaka kullanmalarını ve odanın sahibi olduklarını göstermeleri gerekiyor. Konu ile ilgili bizim de çalışmalarımız olacak. Biz de ekip olarak tekrar aday olacağız” dedi.

ÜYE LİSTESİ 20 EYLÜL’DE ASKIYA ÇIKACAK

Ekim ve Kasım aylarında seçim yapılacağını söyleyen Bulut, “Seçim tarihini yönetim kuruluna bırakmıştık. İlçe seçim kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimi çerçevesinde asil ve yedek seçimleri 5 Ekim Perşembe günü mesai saatleri (08.00-17.30 arası) içerisinde yapılacaktır. Seçim takvimi ışığında 18 Ekim tarihinde sona erecek. 9 bin 900 civarı kayıtlı üyemiz bulunuyor. Seçme hakkı bulunan ise 7 bin 600 seçmenimiz bulunuyor. 18-19-20 Eylül tarihleri arasında üye listesi askıda olacak. 5 Ekim’de seçimlerin kesinleşmesinin ardından asil ve yedek üyelerin seçimleri gerçekleştirilecek. Ekim ayının sonunda yapılacak meclis başkanı seçimi tamamlanmış olacaktır” diye konuştu.

EKİP OLARAK TEKRAR ADAYIZ

9 aydır başkanlık görevi yapıyorum diyen Bulut, “Sağlıklı bir seçim yaşatmak görevimiz. Sektörlerini iyi bir şekilde temsil edebilecek her arkadaşımızı bekliyoruz. Kesinleşmiş listeleri kenti komitelerinde alabilirler. Yeter ki özgür iradesiyle aday olsunlar. Üyelerimizin seçime gelerek oylarını mutlaka kullanmalarını ve odanın sahibi olduklarını göstermeleri gerekiyor. Konu ile ilgili bizim de çalışmalarımız olacak. Biz de ekip olarak tekrar aday olacağız. Odamızın 22 meslek komitesi var her komiteden 7 asil ve 7 yedek üye seçilecek. Toplam 154 arkadaşımız seçilecek. Her komiteden 3 meclis üyesi seçilecek. Yönetimin seçimlerinde 66 arkadaşımız oy kullanacak” şeklinde konuştu.

HERKESE BAŞARILAR DİLERİM

22 sandık kurulacak ama bazı komitelerde sayı çok olduğu için sandık sayısı da fazla olabilir diyen Bulut, “Seçime girecek herkese başarılar diliyoruz. Odamızda belge konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Yaşayanlar beni arayabilir. Seçim çalışmalarını rahat bir şekilde yapacaktır. Resmi görevimi yapmak adına buradayız. Ekibin bundan sonraki yolunu birkaç güne kalmaz sizler aracılığı ile kamuoyuna duyuracağız” açıklamalarında bulundu.

ODANIN ORGANLARI

Meslek komitelerinde 22 meslek grubundan 7’şer kişi olmak üzere toplam 154 kişi görev yapacaktır. Her meslek komitesinden 3’er kişi olmak üzere toplam 66 kişi mecliste görev yapacaktır. Oda yönetim Kurulu 11 kişiden oluşacaktır. TOBB Delegeleri Yönetim Kurulu başkanı ile beraber 16 kişiden oluşacaktır. Disiplin kurulu 6 kişiden oluşacaktır. Selin BECER