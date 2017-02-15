KOTO’dan davet

Başkan Karaosmanoğlu’nu ziyaret eden KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi, Karaosmanoğlu’nu 23 Şubat Perşembe günü 8 firmanın ödüllendirileceği törene davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Uslu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Halil Baylam, Mehmet Akif Şen, Hasan Kanca, Cafer Kozluca’dan oluşan heyeti makamında ağırladı.

DAVET ETTİLER

KOTO heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle 27- 30 Nisan tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleşecek İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı hazırlıklarında gelinen aşamayı Başkan Karaosmanoğlu ile paylaştılar. KOTO yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) birlikte düzenlediği ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan 8 Kocaelili firmayı ödüllendirmek amacıyla 23 Şubat Perşembe günü düzenlenecek olan törene, Başkan Karaosmanoğlu’nu da davet ettiler.