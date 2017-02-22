KOTO’dan E-Ticaret Zirvesi

KOTO tarafından düzenlenen ‘Kocaeli E- Ticaret Farkındalık Zirvesi’ adlı seminerde girişimcilere E- ticaret’in başarısının sırları verildi.

Kocaeli Ticaret Odası, (KOTO) tarafından düzenlenen ‘Kocaeli E- ticaret Farkındalık Zirvesi’ semineri dün KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Moderatörlüğünü yapan İdeaSoft Pazarlama Yöneticisi Yasemin Nur Yüce’nin yaptığı zirveye Kocaeli Ticaret Odası üyeleri ve Kocaeli’de E- ticaret yapmak isteyen çok sayıda girişimci katıldı. Zirveye E-ticaret pazarının ne olduğunu ve geleceği anlatılarak bu pazarda başarının sırları üzerine bilgilendirme yapıldı.

E-TİCARET ANLATILDI

Kocaeli E- Ticaret Farkındalık Zirvesi’nde açılış konuşmasını Kocaeli Ticaret Odası Bilişim Eğitim Ve Büro Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Fatih Ekinci yaptı. Ekinci’nin ardından sözü alan İdeaSoft Yazılım- İş Ortakları Yöneticisi Eray Cemal Şentürk, ‘E-ticaret Sektörü’ne Genel Bakış’ başlıklı sunumu yaparak İdeaSoft’un nasıl çalıştığı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Şentürk’ün ardından sahneye çıkan İyzico Ödeme Hizmetleri -İş Ortaklıkları Yöneticisi Demet Uygun, E-ticarette Ödeme Sistemlerini katılımcılara anlattı. Son olarak EG Bilişim Teknolojileri – Dijital Pazarlama Uzmanı Gökhan Bülbül ise E-ticarette İnternet Reklamcılığı ile ilgili konuşma yaptı. Zirve, Kocaeli’den E-ticaret Başarı Hikayesi ile devam ederek konuşmacılar katılımcıların merak ettiği soruları cevapladı.

“E- TİCARET BÜYÜDÜKÇE BİZ DE BÜYÜYORUZ”

İdeaSoft Yazılım- İş Ortakları Yöneticisi Eray Cemal Şentürk ‘E-ticaret Sektörü’ne Genel Bakış’ başlıklı sunumu yaptı. Şentürk, “E- ticaret bileşeni çok fazla olan bir konu. E- ticaret iş ortaklarını kurmak için müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi bilen bir departman olarak İdeaSoft hizmeti vardır” dedi. Konuşmasının devamında İdeaSoft’un ne işe yaradığını anlatan Şentürk, “İdeaSoft, E- ticaret alt yapı sağlayıcıdır. E-ticaret yapmak isteyen Kobilere alt yapı sunarak onların internet üzerinden ürün satmasına yardımcı oluyoruz. Öncelikle iş ortakların kurmak gerekiyor. İdeaSoft’ta toplamda 100 den fazla personel çalışıyor. Merkezi Çamlıca’da, aile merkezi ise Gebze’de. Ayrıca 180’e yakın bayimiz var. 6 bin’den fazla müşterimiz ve %97 müşteri memnuniyetimiz var. İdeaSoft, Türkye’nin E-ticaretinde lider bir firmadır. 5 yıl üst üste en hızlı büyüyen firma seçildik. E- ticaret sektörü büyüdükçe biz de büyüyoruz. Birçok sektörde böyle bir başarı oranı yok” diye konuştu.

“7/24 ÇALIŞAN SİSTEM”

İdeaSoft Yazılım- İş Ortakları Yöneticisi Eray Cemal Şentürk’ün ardından konuşma yapan İyzico Ödeme Hizmetleri- İş Ortaklıkları Yöneticisi Demet Uygun, ‘E-ticarette Ödeme Sistemleri’ adlı sunum gerçekleştirdi. ‘Hangi ürünü satmalıyım’ı’ çok iyi araştırmanız gerekiyor diyen Uygun, “Hukuki açıdan haklarınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda müşterileriniz web sitenize koyduğunuz ödeme seçeneklerinin hangisini daha çok tercih ediyor onları da analiz etmeniz gerekiyor. Kullanıcıların web sitenizden alışveriş yapabilmeleri için Sanal Pos satın almanız gerek. Sanal Pos, marketlerde gördüğümüz post cihazının internetteki halidir. Sanal Pos’u almak için iki seçeneğiniz var bunlardan biri bankalar diğeri ise ödeme sistemleridir. Ödeme sistemleri ise tek bir yerden yönetebileceğimiz katma değerli bir özelliktir. Bu özellikle 7/24 çalışan bir sistem oluşturuyoruz. Başkasına ait kredi kartı ile alışveriş yapan insanlar Fraud sistemi ile satın alma işlemi yaptığında biz bunu sitemden tespit edip firmayı ürünü göndermemesi adına uyarıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“EKİP İŞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Zirvede son olarak Kocaeli yaşayan E-ticaret yapan Tolga Güleryüz başarı hikayesini anlattı. Nalburcuk.com’un sahibi olan Tolga Güleryüz, “Biz yolun daha çok başındayız. 2010 yılında nalburcuk.com’u tescil ettirdik ve 4 yıl içinde çalışmalara başladık. Son 2 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Bu işte en önemlisi ekip işidir. Toplamda 6 personelimiz var ve bunlar sadece birer işle ilgileniyor. Yeni başlayacaklar için en önemli tavsiyem ise sabırlı olmaları. Çünkü bizim de ilk yılımızda hiçbir getirisi olmadı” şeklinde konuştu.

“GÜÇLÜ DEĞİLSENİZ BAŞARISIZ OLURSUNUZ”

İlk zamanlar ayda bir sipariş geliyordu ve çalışanlar heyecanla sipariş var diye seviniyordu diyen Güleryüz, “Şimdi ise ortalama günlük 60-70 siparişimiz oluyor. Hiç ummadığımız ürünler değişik bir şekilde ilgi alıyor. En büyük artısı mağazanın açıldığından bu yana elimizde olan ürünlerin tanıtımını yaparak erittik. Malzeme tanımları da çok önemli çünkü hiç ummadığınız sorular geliyor. En büyük sıkıntımız ise sevkiyat konusunda kargo firmalarında yaşıyoruz. Güçlü değilseniz ve birikiminiz yoksa başarılı olma olasılığınız çok düşük çünkü internet ortamında çok fazla rekabet var” dedi. Selin BECER