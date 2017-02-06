KOTO’dan kan ve kök hücre bağış kampanyası

Kocaeli Ticaret Odası- Kızılay Kocaeli işbirliği kapsamında 8-9 Şubat 2017 tarihleri arasında kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenleniyor

Kocaeli’nde her 100 kişiden sadece 3’ü kanını bağışlıyor. Hatta bu sayı her geçen gün biraz daha azalıyor. Öyle ki yıllık ortalama 40 bin ünite kan ihtiyacının yaşandığı Kocaeli’nde, bu rakama ulaşılamayınca çevre illerden kan talep ediliyor. Kara gün dostu Kızılay’ın ihtiyacına cevap vermek için harekete geçen Kocaeli Ticaret Odası, Kızılay Kocaeli Şubesi işbirliğiyle kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenliyor.

İKİ GÜN SÜRECEK

8- 9 Şubat 2017 tarihleri arasında Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek olan kan ve kök hücre bağış kampanyası sabah saat 10:00’da başlayarak, saat 17.00’de sona erecek. Bağış kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, “Tüm üyelerimizi ve yakınlarını, kan ve kök hücre kampanyasına bekliyoruz” dedi.