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KOTO’dan kan ve kök hücre bağış kampanyası

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KOTO’dan kan ve kök hücre bağış kampanyası
KOTO’nun, Kızılay Kocaeli Şubesi işbirliğiyle düzenlediği kan ve kök hücre bağış kampanyası yarın sona erecek.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kızılay’ın azalan kan stoklarını da göz önünde bulundurarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kızılay Kocaeli Şubesi işbirliğiyle kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenleyen Kocaeli Ticaret Odası’nın kampanyası sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgiyle başladı. Odaya gelen üyeler ve vatandaşlar bir yandan kan ve kök hücre bağışı yaparken, KOTO 11. Meslek Komitesi’nin (Sağlıkçılar Grubu) açtığı hizmet standında kan ve şeker ölçümü de yapıldı. KOTO’nun kan ve kök hücre bağış kampanyası yarın 17.00’a kadar devam edecek. 

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