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KOTO'dan önemli uyarı: 2017'de başlıyoruz!

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KOTO'dan önemli uyarı: 2017'de başlıyoruz!
KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak, 2017 yılı itibariyle, 6 bin 500 civarındaki K türü yetki belgelerinin süre uzatımına başlayacaklarını açıkladı.

Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, ticari araçlar ile gerçek ve tüzel kişilere yük taşıması yapan araçlar için zorunlu tutulan K türü yetki belgesinin süre uzatım tarihleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. 2017 yılı itibariyle, 6 bin 500 civarında K türü yetki belgesinin yenileme işlemine başlayacaklarını vurgulayan KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak, yenileme işlemleri için mükelleflerin son günü beklememeleri gerektiğini vurgulayarak, “Bilindiği gibi odamız, K türü yetki belgeleri ile ilgili işlemleri yürütmeye devam etmektedir. 2006 yılında düzenlediğimiz yaklaşık 6 bin 500 civarındaki yetki belgesinin ilk süre uzatım işlemleri 2012 yılında tamamlanmıştır. 5 yılda bir yapılan süre uzatım işlemleri 2017 yılı içerisinde de yoğun bir şekilde devam edecektir. Süre uzatım işlemleri, yetki belgelerinin üzerinde yazan geçerlilik tarihinin bitiminin 60 gün öncesinde başlamakta, 60 günlük süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Yoğun bir işlem dönemi yaşanacağından dolayı yetki belgesi sahiplerinin belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol ederek, son günü beklemeden internet adresindeki evraklar ile beraber odamıza başvurmaları gerekmektedir” dedi.

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