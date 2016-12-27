KOTO tarafından yapılan açıklamada, “21 Aralık 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün odamıza ulaşan inceleme raporunda, Sayın Semih Barış’ın istifa dilekçesini geri alma ve görevine devam etmesinin ilgili mevzuata göre mümkün olmadığı net bir dille ifade edildiğinden, Sayın Barış’ın yönetim kurulu üyeliği sona ermiştir. Sayın Barış’ın şahsına yönelik başkanlıktan kaynaklanan tüm görevlendirme ve yetkilerinin iptali yapılmış ve ilgili kurumlara bildirilmiştir. İlgili raporda; dönemin genel sekreter vekili Figen Dilaver imzalı 29 Ağustos 2016 tarihli ve 011/166 Sayılı bir yazıyla Kocaeli İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurularak ve organ seçimleri hakkındaki yönetmeliğin 36. Maddesi belirtilerek, Oda yönetim kurulunda boş olan 5 asil ve 10 yedek üye eksikliğinin seçimle 9 Eylül 2016 tarihinde tamamlandığı, yargı gözetiminde seçimlerin yapıldığı, kesinleştiği ve geçerli olduğu vurgulanmaktadır. Sayın Semih Barış’ın son günlerde basında yer alan açıklamaları, kişisel görüşlerini yansıtmakta olup, odanın kurumsal görüşünü ifade etmemektedir” ifadeleri kullanıldı.
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KOTO'dan resmi açıklama: Barış'ın üyeliği sona erdi
Kocaeli Ticaret Odası, yönetim kurulu başkanı Semih Barış’ın görevinin sona erdiğini açıkladı.
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