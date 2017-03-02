6736 Sayılı kanunla birlikte birçok kurum ve kuruluşta olduğu gibi Kocaeli Ticaret Odası gecikmiş üye aidatları da yapılandırma kapsamına alınmıştı. Gecikmiş aidat borcunu yapılandıran ancak taksit veya peşin ödeme taahhüdünü yerine getirmeyen üyeler için önemli bir çalışma daha yapan Kocaeli Ticaret Odası, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sorumlu ödemelerin yapılması halinde yapılandırma avantajlarının devam edeceğini açıkladı. Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak tarafından yapılan açıklama şöyle; 6736 sayılı kanun kapsamında gecikmiş aidatlarını yapılandırmak için başvurmuş, ancak birinci taksitini, ikinci taksitini veya peşin ödeme taahhüdünü yerine getiremeyip yapılandırması iptal edilen üyelerimiz 31.05.2017 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmaları devam edecektir. Bu durumda olanlar için kanun gereği, ödemesi atlanmış taksitler(1.ve 2.taksitler) için 27.01.2017 tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Sonuç olarak peşin ve taksitli olarak son ödeme tarihleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir; Peşin ödemeler- 31.05.2017, 1., 2. 3. Taksit ödemesi- 31.05.2017, 4.taksit ödemesi- 30.06.2017, 5.taksit ödemesi- 31.07.2017, 6.taksit ödemesi- 31.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.”
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KOTO’dan üyelerine önemli duyuru!
KOTO, 6736 Sayılı kanun kapsamında gecikmiş oda aidatını yapılandıran ancak taksit veya peşin ödeme taahhüdünü yerine getirmeyen üyelerin 31 Mayıs’a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma avantajlarının devam edeceğini duyurdu
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