KOTO’nun okulu model oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 12. Meslek Komitesi’nden meclis üyeleri Burhan Sayılgan ve Mehmet Levent Tanırer, KOTO 9. Meslek Komitesi’ne eşmeslek komite ziyareti gerçekleştirdi.

İki programla gerçekleşen ziyaretini ilk bölümünde sektörün sorun ve bölgesel bazda hayata geçirilebilecek çözüm önerileri masaya yatırılırken, ikinci bölümde ise örnek uygulamalarıyla tüm Türkiye’de rol model olan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne inceleme gezisi gerçekleştirdi. Açık kasa sistemiyle yönetilen okul kantininden alışveriş yapan BTSO heyeti, çok yakın bir zamanda Bursa’da hayata geçirecekleri okul projesinde, örnekleri uygulayacaklarını ifade etti.