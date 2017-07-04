KOTO’nun okulu şanslı gençleri bekliyor

KOTO’nun Arslanbey OSB’nin de katkılarıyla mesleki eğitime kazandırdığı Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şanslı öğrencilerini bekliyor. Tam burslu okula ön kayıtlar başladı

İş dünyasının nitelikli ara eleman sorununa kaynağında çözüm sunmak amacıyla Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017-2018 yılı hazırlıklarını tamamladı ve öğrenci kabulüne başladı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, oda yöneticileri ile birlikte yeni dönem hazırlıklarını okulda düzenlenen programla tanıttı.

EN AZ BİR YABANCI DİL

Tanıtım sırasında Başkan Bulut’a oda yöneticileri Volkan Yılmaz, Yusuf Ziya Uludüz ve okul müdürü Özcan Bedel eşlik etti. Okulun fiziki şartları ile ilgili kapsamlı bilgiler veren okul müdürü Bedel, “Okulumuzda 195 öğrenciyi geleceğe hazırlamak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Endüstriyel otomasyon, makine ve mobilya teknolojisi olmak üzere 3 alanda eğitim veren okulumuzda; en az 1 yabancı dili çok iyi konuşabilen, ülke şartlarını kavrayan, Avrupa ile entegrede üzerine düşen görevi yerine getirebilen bireyler yetiştirebilme hedefindeyiz” dedi.

TAM BURSLU EĞİTİM

Okulun iki ayrı binadan oluştuğunu kaydeden Müdür Bedel, “Derslikler binamızda; 25 sınıfımız, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarımız, müzik ve resim odalarımız, sosyal alanlarımız bulunuyor. Diğer binamızda da; 15 atölye ve laboratuvarımız yer alıyor. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 144 öğrenci kaydı alacağız. Öğrencilerimiz okulda tam burslu okuyorlar. Velilerimiz, sadece servis ve yemek ücretini karşılıyorlar. Okulumuzda 28 öğretmenimiz görev yapıyor” dedi.

KOTO’NUN OKULU ÖRNEK OLDU

Okulun, kendisine has eğitim öğretim metotlarıyla tüm Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Bedel, “Okulumuzda zil çalmıyor. Öğrenciler saatine bakarak derse girip çıkıyor. Amacımız zamanı doğru yönetme ve etkili değerlendirme bilincini çocuklarımıza aşılamak. Kantinimizde görevli yok. Öğrenciler aldıkları ürünün parasını açık kasaya bırakıyor, para üzerini de açık kasadan alıyor. 2 yıldır kasamız hiç açık vermedi. Borç alıp verme kültürü geliştirmek için KOTO Bank projemiz başarıyla uygulanıyor. Öğrencilerimiz, okul bankamızdan istedikleri zaman borç alarak taahhüt ettiği tarihlerde geri ödüyor” diye konuştu.

“HEDEF ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK”

2017-2018 eğitim öğretim döneminde hedeflerinin üniversiteye hazırlık olduğunu ifade eden Bedel, “Bu yıl üniversiteye hazırlık programını devreye alacağız. Haftanın 5 günü örgün öğretime devam edecek, cumartesi günleri de üniversiteye hazırlık için dersler yapacağız. Tüm öğrenciler bu programa dahil edilecek. Geçtiğimiz yıl okulumuza giriş taban puan 350’ydi. Bu yıl 400’ün üzerinde olacak. Bu da okulumuzun giderek tercih edilir hale geldiğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

KAYIT TARİHLERİNİ KAÇIRMAYIN

Kayıt tarihleri ile ilgili olarak da bilgi veren Bedel, “Kayıt dönemi 30 Haziran’da başladı. Öğrencilerimiz, TEOG YEP puanı ile 10 Temmuz Pazartesi akşamına kadar ön kayıt için müracaat edebilirler. Ön kayıtların ardından 10 Temmuz’da puan üstünlüğüne göre sıralanarak kesin kayıt listesi hazırlanacak. Kesin kayıtlar ise 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak” ifadelerine yer verdi. Bedel ayrıca, şehit ve gazi çocuklarına özel kontenjan ayırdıklarını ve taban puana bakılmaksızın bu kişilerin okulumuza kabul edileceğini sözlerine ekledi.

“GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Okulun ülke genelinde örnek olduğunu dile getiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Lisemizde bu yıl 144 arkadaşımızın daha aramıza katılmasını planlıyoruz. En iyi mesleki ve en iyi lise eğitimini veriyoruz. Öğrencilerimiz üniversiteye de en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Meslek liseleri iş dünyasının geleceği için önemli. Öğrencilerimizin gelecekleri için en uygun yer burası. Gençlerimizi ve ailelerini tercihlerinde bir kez daha düşünmelerini istiyoruz. Amacımız diplomalı işsizler ordusuna insan katmak değil. Burada arkadaşlarımızın tamamen geleceğini hazırlamak” açıklamasında bulundu.