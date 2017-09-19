KOTO’nun okulu yeni döneme ‘merhaba’ dedi

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle 2017-2018 eğitim-öğretim yılına görkemli bir açılış yaptı. Törende konuşan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, öğrenciler için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi

Tüm ülkede olduğu gibi Özel KOTO Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de önceki gün yeni eğitim-öğretim dönemi açılış heyecanı yaşandı. 144’ü yeni kayıt toplam 335 öğrencisi ve 27 eğitimcisiyle yeni döneme hazır olan okulun açılış törenine KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bahattin Ertuğ, KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Zihni Yılmaz, Yusuf Ziya Uludüz, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Uslu, Okul Müdürü Özcan Bedel, uzman eğitimci kadrosu, öğrenciler ve velileri katıldı.

“TEK YAPMAMIZ GEREKEN ÇALIŞMAK”

Törenin ilk konuşmasını, 2016-2017 yılı dönem birincisi Hüseyin Birci isimli öğrenci gerçekleştirdi. Eğitim hayatını, öğrencilerin vatanına, milletine ve insanlığa karşı sorumluluk temellerinin atıldığı en önemli dönemlerden biri olarak gördüğünü söyleyen Birci, “Bu dönemde de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. KOTO Teknik Koleji adına kendilerine aramıza hoş geldiniz diyor ve hiçbir başarının tesadüf olmadığını, tek yapmamız gereken işin çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

KOTO’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Ardından söz alan Okul Müdürü Özcan Bedel, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni eğitim-öğretime kazandıran KOTO’ya teşekkür ederek öğrencilere, velilere ve eğitimcilere önemli mesajlar verdi. Bedel, “Sizlere; sevgi, saygı ve hoşgörüye; bilgi, özgürlük, adalet ve milli kültüre, sanat, erdem ve çağdaşlığa dayalı, başarılı ve huzurlu bir öğretim yılı diliyor, 2017- 2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

UZMAN EĞİTİMCİ KADRO

Son olarak konuşan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ise “Hepinize 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum. Bildiğiniz üzere eğitim-öğretimde başarı okul-öğrenci ve aile üçlüsüne bağlıdır. Ülkemizi emanet edeceğimiz bu pırıl pırıl çocuklarımızın daha iyi donanıma sahip olması için, sadece Fen Bilimlerinde değil sosyal ve spor yönlerini de geliştirmeleri için okulumuzun güzel imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Ben ve arkadaşlarım bunun için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi. Konuşmaların ardından uzman eğitimci kadrosu tanıtılarak aile fotoğrafı çekildi.