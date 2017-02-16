KOTO’nun ticareti toplantıları başladı

Kocaeli Ticaret Odası’nın ticari hayatı canlandırmak adına düzenlediği toplantıların ilki, İzmit merkezde faaliyet gösteren meclis üyeleri, komite başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticari hayatın canlanmasının ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının ortak akıl ile alınacak kararlar ve hayata geçirilecek projelerle mümkün olduğuna inanan Kocaeli Ticaret Odası, ‘ticareti hareketlendirme’ toplantılarına başladı. Bu toplantıların ilki geçtiğimiz gün, İzmit Merkez’de faaliyet gösteren KOTO Meclis üyeleri, komite başkanları ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı toplantıda, İzmit merkez özelinde ticaretin önündeki engeller masaya yatırıldı.

TİCARETİ HAREKETLENDİRME

KOTO’nun ‘ticareti hareketlendirme’ toplantılarının, hizmet alanındaki tüm bölgelerle devam edeceğini vurgulayarak toplantıda konuşma gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Şunu biliyor ve inanıyoruz ki birlikten güç doğar. Birlikte hareket ettiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz sorun ve hayata geçiremeyeceğimiz çözüm yoktur. Görüş ve önerileriniz biler için çok değerli. Burada konuşulan konuları rapor haline getirecek ve ilgili yerlere ileteceğiz” dedi.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM

Tüm katılımcıların tek tek görüşlerini açıkladığı toplantıda; tramvay projesi bölgesinde yer alan esnafın mağduriyeti, vatandaşların alışveriş yapmasına engel teşkil eden otopark sorunu, İzmit Merkez’deki sosyal alanların yetersizliği, alt ve üst yapı çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyetler gündeme alınırken, sorunların çözümünde yapılması gereken çalışmalar da kararlaştırıldı.