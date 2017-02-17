KOÜ Araştırma Hastanesi’ne yeni poliklinik binası

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin mevcut poliklinik binalarının, modern tıp standartlarına daha uygun bir hizmet vermesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle yeni bir poliklinik binası yapılacak.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması için geliştirilen büyük projelerden bir yenisi daha hayata geçiyor. Her gün yüzlerce hastaya poliklinik hizmetinin sunulduğu mevcut poliklinik binasındaki modern sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi amacıyla yeni bir hizmet binası projelendirildi. İhale aşamasında bulunan poliklinik binasının 2019 yılında hizmete sunulması bekleniyor.

BAKANLIK DESTEĞİYLE

Bölgenin en önemli ve en güvenilir sağlık merkezi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin gelişmiş teknolojiyle donatılan mevcut poliklinik binalarının, modern tıp standartlarına daha uygun bir hizmet vermesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle yeni bir poliklinik binası yapılacak.

HELİKOPTER PİSTİ DE OLACAK

Bilimsel çalışmaların yanı sıra hizmet alanında da bölgenin en başarılı sağlık merkezi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılacak olan 4 katlı yeni poliklinik binası, tüm poliklinikleri, sindirim sistemi hastalıkları enstitüsünü, iyi klinik uygulamalar merkezini, otoparkı ve helikopter pistini de bünyesinde bulunduracak.

MEVCUT BİNANIN KARŞISINA

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin mevcut poliklinik binasının karşısında konumlandırılacak olan yeni poliklinik binası ile her geçen gün artan yurt içi ve yurt dışı hasta potansiyelini karşılamayı, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde beklenen deprem felaketi gibi ilerleyen zamanlarda oluşabilecek afet durumlarında Bölge Hastanesi olarak sorumluluk üstlenebilecek fiziki ortamı sağlamayı, hizmet alıcıların KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne araç ile ulaşımı ve acil hastaların ambulansla acil servise ulaşımı konusunda düzenlemeler hedeflenmektedir.

GÜNLÜK 2600 HASTA

Toplam 105 bin metrekare kapalı alana sahip olan KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 6 bin metrekarelik alanda farklı bilim dallarında 123 poliklinik oda sayısı ile günlük 2 bin 600 hastaya poliklinik hizmeti vermekte. Gelişmiş teknolojilerle verilen bu hizmetleri üst düzeye çıkarmak amacıyla projelendirilen ek poliklinik binası hem vatandaşa refah bir ortamda sağlık hizmeti verecek, hem de çalışanların yüksek motivasyonla hizmet vermesine katkıda bulunacak.

“DAHA ÇOK HASTAYA HİZMET”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, halkın artan talepleri doğrultusunda mevcut poliklinik binalarına ek olarak yeni bir poliklinik binasının inşa edilerek daha kullanışlı bir alanda vatandaşlara hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde her geçen dönemde poliklinik hasta sayılarında artış yaşandığını belirten Cantürk, “Yeni ek binanın büyüklüğünün mevcut polikliniklerden yaklaşık 3 kat fazla olduğunu düşünecek olursak daha fazla sayıda hastaya hizmet verebilme imkanına kavuşacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

“KISA SÜREDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

2019 yılının ilk aylarında yeni poliklinik binasının kullanıma hazır hale getirileceğini söyleyen Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Projenin kısa sürede ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Bizim buradaki amacımız haziran ayında poliklinik binasının inşaatına başlayarak en kısa sürede vatandaşlarımıza hizmet vermektir. Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, yeni poliklinik binasının en sağlıklı şekilde hizmet vermesi için bu süreçte Kalkınma Bakanlığıyla iyi ilişkiler kurarak projenin hayata geçirilmesi için oldukça emek verdi” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Prof. Dr. Zafer Cantürk, yeni binada yer alacak olan polikliniklerin, otoparkın, helikopter pistinin, asansörlerin daha kullanışlı bir alanda hizmet vermeye uygun tasarlanacağını belirtti. Projenin Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirileceğini söyleyen Cantürk, “Projemize desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“ESKİ BİNALARDA DA YENİLİĞE GİDİLECEK”

Yeni poliklinik binasının tamamlanmasının ardından eski poliklinik binalarında da yeniliğe gidileceğini ifade eden Prof. Dr. Zafer Cantürk, var olan merkez laboratuvarlarının mevcut poliklinik binalarına taşınabileceğini belirtirken bugünkü merkez laboratuvarların da patoloji bölümüne ayrılarak hastalara kolaylık sağlayacak alanlarda hizmet verebileceğini söyledi. Radyoloji ünitelerinin de mevcut polikliniklerle ortak çalışarak genişletilebileceğine vurgu yapan Cantürk, vatandaşlara daha ferah alanlarda hizmet vermek istediklerini ve yeni oluşturulacak mekanlarda çalışanların da motivasyon içerisinde hizmet verebileceğini ifade etti.