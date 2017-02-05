  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

KOÜ Başhekimi Cantürk, Kartepe’de kanseri anlattı

»
KOÜ Başhekimi Cantürk, Kartepe’de kanseri anlattı
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Kartepe Belediyesi eğitim ve bilinçlendirme seminerleri 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinliği ile devam etti. 4 Şubat Dünya Kanser Günü farkındalığına katkı sağlamak amacıyla, Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen Kanser türleri, tanı ve korunma metotları semineri için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk’ün sunumuyla gerçekleştirildi. Kanserde farkındalık seminerine; Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Kartepe Belediyesi başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez; “Kanser, çağımızın en önemli hastalığı. Tıpkı bir engelli adayı olduğumuz gibi aynı zamanda kanser hastası adayıyız. Günlük hayatta hepimizin karşı karşıya olduğu stres, hava kirliliği, düzensiz beslenme, aşırı kilo vb. bunun başlıca sebepleri arasında” dedi.

 

"EN ÇOK ÖLÜME SEBEP OLAN HASTALIK"

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de eğitim ve toplumu önceden bilinçlendirmenin korunmak açısından çok önemli olduğuna değinerek sözlerine devam eden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk, “Kanser vücuttaki bir hücre grubunun kontrolsüz ya da anarşik biçimde çoğalması anlamına gelmektedir. Ülkemizde de dünyada da kalp hastalıkları ile birlikte en çok ölüme sebep olan hastalığın kanser olduğu görülmekte. Kadınlarda meme kanseri ‘her sekiz kadında bir’, erkeklerde ise prostat ve akciğer kanseri sık görülen kanserler arasında yer alıyor. Son 15 yılda sağlıkta dönüşüm ile birlikte tanı konma aşamasında ciddi bir ilerleme olduğunu görmekteyiz ve erken tanının kanser hastalığını yenme açısından çok önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Program Başkan Üzülmez'in Prof. Dr. Cantürk'e hediye takdim etmesiyle birlikte sona erdi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cantürk: Erken tanı kanseri önler03 Şubat 2017 Cuma 10:31
  • Beyin yorgunluğunu önlemenin yolları02 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • Dr. Kubilay’dan sağlıklı zayıflamanın sırları02 Şubat 2017 Perşembe 13:47
  • "Hayır" demek mutlu ediyor...02 Şubat 2017 Perşembe 10:25
  • Kartepe Semt Polikliniği 24 saat hizmet verecek!01 Şubat 2017 Çarşamba 16:02
  • Soğuk havalarda prostata dikkat!01 Şubat 2017 Çarşamba 12:41
  • Kocaeli Devlet'e yeni Nöroloji Uzmanı: Dr. Gülmine Dündar31 Ocak 2017 Salı 11:01
  • Yeni bir hastalık mı?31 Ocak 2017 Salı 10:29
  • Zafer Cantürk yarın konferans verecek30 Ocak 2017 Pazartesi 12:22
  • Derince’de hızlı antijen testleri yapılıyor29 Ocak 2017 Pazar 10:44
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim