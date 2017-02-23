KOÜ İletişim Fakültesi 6 ödül birden aldı

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 28. Genç İletişimciler Yarışması’ndan KOÜ İletişim Fakültesi, toplam 6 ödülle döndü.

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 28. Genç İletişimciler Yarışması’ndan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 6 ödülle döndü.Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ozan Ömer Kadüker internet sitesi ve haber araştırma dalında 2 ödül birden aldı. Kadüker, ‘Türkiye'nin İlk Medya Trolü: Levent Oran’ başlıklı haberiyle yazılı dal haber araştırma kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca Kadüker, İnternet Yayıncılığı dalı internet sitesi kategorisinde ‘İnsahane.com’ adlı sitesiyle ikincilik elde etti. Yine Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Emin Kuvat ve Muhammet Bey, ‘Yolu Asfalttan Geçen Çocuklar’ başlıklı haber çalışmalarıyla yazılı dal spor kategorisinde üçüncülük ödülü aldılar.

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNE ÜÇ ÖDÜL

Yarışmada KOÜ Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden Emre Sarı, 'Yaz Kızım' projesi ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde birincilik ödülü alırken, Hakla İlişkiler Dalında, 'Gagoz Ürün –Hizmet Tanıtım Projesi' ile İsmail Tayyar, Burak Gören, Ferhat Ergül ve Talha Sözeri birincilik ödülünü paylaştılar. Yine aynı kategoride, 'O.K. İnsan Hakları Sosyal Sorumluluk Projesi' ile Büşra Meliha Hallaç, Didem Ekici, Kübra Daloğlu ve Mehmet Önel üçüncülük ödülü almaya hak kazandılar.

ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde düzenlenen törende, KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Akhisar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. İdil Sayımer, Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Pekman, Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İhsan Karlı ile Halklı İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Arş. Gör. Dr. Banu Küçüksaraç ödül alan öğrencileri yalnız bırakmadılar.