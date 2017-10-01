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KOÜ Kültür Evi’nde faaliyetler başlıyor

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KOÜ Kültür Evi’nde faaliyetler başlıyor
Faaliyete geçtiği ilk günden beri 7’den 70’e birçok kesimin ilgi odağı haline gelen KOÜ Kültür Evi, yeni dönemde açılan kurslarla, sanat ve sanatın püf noktalarını Kocaeli halkıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

KOÜ Kültür Evi’nde Kocaeli’nin sosyal ve kültürel dokusuna da etki eden kurslar tamamıyla ücretsiz olarak veriliyor.

 

9 FARKLI ALANDA

Türk İslam sanatlarından Hat, Ebru, Tezhip, Minyatür, dil alanında Arapça, Farsça, Osmanlıca, musiki alanında ise Ney ve Bağlama kurslarıyla Kocaeli halkı ve üniversite öğrencileri Kültür Evi’nde bir arada toplanırken verilen ücretsiz kurslarla, kursiyerler Türk İslam sanatlarının tüm inceliklerini akademik bir düzeyde eğitim alarak öğrenme fırsatı buluyor. Kültür Evi Müdürü Öğr. Gör. Yıldırım Karadeniz, kurslara ilginin her geçen gün katlanarak arttığını söyledi. 

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