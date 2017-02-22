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KOÜ Nükleer Tıp'ta gelişmiş teknoloji kullanılıyor

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KOÜ Nükleer Tıp'ta gelişmiş teknoloji kullanılıyor
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Demir, KOÜ Nükleer Tıp bölümünde gelişmiş teknolojilerle hizmet verildiğine dikkat çekti.

Miray Gülova ve Tunahan Orakçı’nın sunduğu Radyo K.İ.’nin haber aktüel programı Güne Bakış’a konuk olan Prof. Dr. Hakan Demir, "Nükleer Tıp çok genel bir tanımlama ile radyoaktif ilaçları ki biz bunlara radyofarmasötik adını veriyoruz. Bu ilaçları kullanarak tanı ve tedavi uygulamaları yapan bir dahili tıp branşıdır" ifadelerini kullandı.

 

Gelişmiş Alt Yapıyla Hizmet Veriliyor

Prof. Dr. Hakan Demir, Anabilim Dalı olarak oldukça gelişmiş bir cihaz teknik alt yapıya sahip olduklarını belirterek, "Ülkemizde ve dünyada yapılan neredeyse tüm nükleer tıp tetkik ve tedavileri yapılabilmekte ayrıca bunlarla ilgili bilimsel proje ve araştırmalar yapılmaktadır. 1 PET-BT, 2 adet çift başlı gama kamera, 1 usg, 1 kemik mineral yoğunluğu ölçüm cihazı, gama sayacı, gama probe, tiroit uptake cihazı bulunmaktadır. Ayrıca yüksek doz radyasyonla tedavi etmiş olduğumuz hastaları yatırdığımız yataklı ünitemiz bulunmaktadır.

 

Çevre İllerden Hastalar Geliyor

Nükleer tıp tetkik ve tedavi yöntemi konusunda üniversite olarak önemli bir noktada olduklarını aktaran Prof. Dr. Demir, "Tiroit kanseri tedavisi, gama probe uygulamaları, işaretli lökosit sintigrafisi, prostat kanserli ve nöroendokrin kanserli hastalarda Ga-68 görüntüleme ve Lutesyum tedavileri yapılabilmektedir. Bunun dışında diğer çevre illerden de hastalar gelmektedir. Çünkü oralarda yapılamayan pek çok nükleer tıp tetkik ve tedavi yöntemi merkezimizde uygulanmaktadır" dedi.

 

"Türkiye'de Üst Sıralarda Yer Alıyoruz"

Nükleer tıp uygulamalarının belli dozlarda radyasyon içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Demir, "Radyasyondan ne öcü gibi korkmak gerekir ne de bize bir şey olmaz mantığı ile yaklaşmak gerekir. Gerektiği yerde gereken dozlarda uygun önlemler alarak, güvendiğimiz merkezlerde tanı ve tedavi işlemlerini yaptırmamız gerekiyor" derken Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı’nın gerek cihaz alt yapısı gerek eğitim kalitesiyle Türkiye'de üst sıralarda yer aldığını ve hastaların gönül rahatlığıyla tedavilerini yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.

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