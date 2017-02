KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi DOĞAL AFETLERE HAZIR

1999 depremi sonrasında yeni yönetmeliklere göre yenilenen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi her türlü doğal afet durumunda hizmet sunmak için imkânlarını geliştiriyor.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, her gün yüzlerce hastaya şifa dağıtıyor. Uzman kadrosu ve tıptaki son gelişmeleri içeren tedavi olanakları ile Türkiye’nin birçok bölgesinden ve yurt dışından hastalara hizmet veren hastane, hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırmaya çalışırken her durumda hizmet etmek için de alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

HASTANE AFET PLANI HAZIRLANDI

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı hastanelerden “Hastane Afet Planı” yapılmasını talep etmesi üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin de içinde bulunduğu bir çalışma grubu tarafından “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu” hazırlandı. Kılavuzun hazırlanmasında aktif olarak çalışan Kocaeli Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Serkan Yılmaz, “Hastane Afet Planı” ve kılavuz hakkında bilgi verirken, “1999’da yaşanan Gölcük depreminden sonra Sağlık Bakanlığı 2005 yılında tüm hastanelerden “Hastane Afet Planı” yapmalarını istedi. Hastanelerin hizmet vermeye ve çalışır durumda olmaya devam etmeleri amacıyla benim de aralarında bulunduğum bir komisyon kuruldu ve bu kılavuzu hazırladık” dedi.

“HEDEF TÜRKİYE’YE ÖNCÜ OLMAK”

Yapılan son düzenlemeler ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, depremin yanı sıra yangından biyomedikal sorunlara kadar her türlü acil duruma karşı da hazır durumda. Risk faktörlerinin düzenli olarak gözden geçirildiği hastanede, son yapılan yangın merdivenleri, acil durum asansörleri gibi uygulamalar Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yapılması gerekenlere dair örnekler olarak bütün hastaneler ile paylaşılıyor.

AFET VE AFET YÖNETİMİ

Doç. Dr. Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi’nin deprem atlatan bir bölgede faaliyet gösteren bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek üniversitenin afetlere hazırlık ve afet yönetimi konusunda Türkiye’ye öncü olmayı hedeflediğini, Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün bu misyonu gerçekleştirmek adına, Jeofizik, Yönetim Bilimleri ve Psikiyatri gibi üniversitenin farklı birçok bölümde afet ve afet yönetimi konusunda çalışmalara destek verdiğini söyledi.

“AYNI ANDA 100 HASTAYA BAKABİLİRİZ”

Hazırlanan kılavuz ile hastanelerin kendi ölçeklerinde karşılaşacakları risklere göre plan yapmalarını istediklerini belirten Doç. Dr. Yılmaz, “Biz 72 saat boyunca yardım almadan hizmet verebilecek durumdayız. Hasta karşılama alanları, yoğun bakımların ayrılması ve ek ameliyatların yapılacağı yerlerin ayarlanmasını planlıyoruz. Hastane olarak aynı anda gelen 100 hastaya bakabilecek kapasitedeyiz. Beklenmedik durumlarda personele görevlerini hatırlatmak ve yapılacakları hızlandırmak için kodlar hazırladık. Dünya genelinde kullanılan kod sistemini şuan Kocaeli Üniversitesi’nde de hayata geçirdik” dedi.

ACİL DURUMLARA KARŞI TATBİKATLAR YAPILMALI

Doç. Dr. Yılmaz, Japonya depremini, Fukuşima nükleer santralinin aktif hale geçmesini ve ABD’deki Katrina kasırgasını örnek göstererek kağıt üzerinde plan hazırlamanın acil durumlarda yeterli olmadığını, kurumların iş birliği içinde plan yapmaları ve olası acil durumlara karşı tatbikatların uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Serkan Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile işbirliğinin arttırılarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin afetlere karşı daha hazır hale geleceğini sözlerine ekledi.