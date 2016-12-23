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KOÜ ve İŞKUR’dan yeni kurs

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KOÜ ve İŞKUR’dan yeni kurs
İŞKUR ve KOÜ arasında yüzde 50 istihdam garantili uçak bakım kursu açıldı. 760 saatlik kursa 50 kişi katılacak. 2017 yılı için açıklaması beklenen kursta ise 200 kişinin katılmasının sağlanacağı açıklandı

İŞKUR İl Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) arasında 2010-2016 yılları arasında iş ve meslek danışma bilişim uzmanı, anketör, endüstiyel, robot ve uçak bakımı kursları olmak üzere istihdam garantili ve garantisiz olmak üzere toplum 31 grup kurs açıldı. Kurumlar arasında son olarak açılan ve yüzde 50 istihdam garantisi sunan kurslar için önceki gün protokol yapıldı.

 

640 KİŞİ İŞE ALINDI

KOÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÜSEM) Müdürü Ufuk Yıldız'ın da katıldığı imza töreninde konuşan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “Açılan kursların çoğunluğu yüzde 50 istihdam garantili. Uçak bakım kursu açılmış ve bu kurslara 645 kişi katılıp mezun olan kursiyerlerin 640 tanesi THY ve iştiraklerine başlamıştır” dedi.

 

“KURSİYERLERİN YARISI İŞE BAŞLATILACAK”

Buna göre imzalanan protokol ile 50 kişi daha 760 saatlik uçak bakım kursuna katılacak ve mezun olan kursiyerlerin yarısı işe başlatılacak. Sözleşmede yüzde 50 istihdam garantili denilmesine karşın kursu başarı ile bitiren tüm kursiyerlerimizin işe başlatılmasının da planlandığı bildirildi.

 

KOÜSEM Müdürü Ufuk Yıldız ise, “Kursa katılacak tüm kursiyerlerimize her gün için kurumumuzca cep harçlığı verilecek. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı ve GSS primleri de yatırılacak. 2017 yılında yine THY ve iştiraklerinde çalışmak üzere üniversitemiz ile il müdürlüğümüz arasında yapılacak olan protokolle 200 kişilik kurs açılması planlanıyor” şeklinde konuştu. Selin BECER

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