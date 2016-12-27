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KOÜ yönetimine liderlik semineri

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KOÜ yönetimine liderlik semineri
Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Park Otel’de düzenlenen “4 Köşe Liderlik” seminere üniversite akademik ve idari yönetimi katıldı.

İzgören Akademi Genel Müdürü Umut Sav’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde ilk olarak aralarında dekanların da yer aldığı, üniversitenin akademik üst düzey yönetimine yönelik verildi. Daha sonra gerçekleştirilen diğer seminere ise üniversitenin idari yönetimi katıldı.

 

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ

Seminerde, Yapısal, İnsan Kaynakları, Kulis ve Simgesel liderliklerin tanımı ile özelliklerinden bahsedildi. Bu 4 liderliğin herhangi birisinin diğerinin önünde olmadığı belirtilen seminerde, ünlü sanat ve devlet adamı Osman Hamdi Bey’in liderlik ve yöneticiliğe dair Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun içine gizlediği ipuçlarına değinildi.

 

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