KOÜ’de 11. Kariyer Panayırı başlıyor

Kocaeli Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından her yıl düzenlenen 11. Kariyer Panayırı, öğrencilere birçok marka ile çalışma imkânı sunacak.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İşletme Kulübü tarafından her yıl düzenlenen geleneksel 11. Kariyer Panayırı, KOÜ Baki Komsuoğlu Salonu’nda 1-2 Mart tarihleri arasında, öğrencileri 12 markayla bir araya getirerek staj ve çalışma fırsatı verecek. Kariyer Panayırı ile şirketlerin çalışma yapıları, çalışanına sunduğu imkânlar, staj programları hakkında bilgi sahibi olunabileceği gibi yöneticilerin ağzından iş dünyasına yönelik bilgilenme şansı sunulacak. Kariyer Panayırı’nı anlatan İşletme Kulübü Başkanı Emre Özarslan, “ Kariyer Panayır’ı markalar ile öğrencinin buluşma noktasıdır. Panayır havasında geçecek bu 2 gün, alanında dünya devi olmuş 12 markayı ve yöneticileri öğrencilerle buluşturacağız” dedi. Markaların ürünlerini de panayırda bulma imkânı olduğunu söyleyen Özarslan, “Ücretsiz yapılacak etkinlikte sürpriz iki ünlü sanatçı da katılacak” diye konuştu. Selin BECER