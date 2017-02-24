Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İşletme Kulübü tarafından her yıl düzenlenen geleneksel 11. Kariyer Panayırı, KOÜ Baki Komsuoğlu Salonu’nda 1-2 Mart tarihleri arasında, öğrencileri 12 markayla bir araya getirerek staj ve çalışma fırsatı verecek. Kariyer Panayırı ile şirketlerin çalışma yapıları, çalışanına sunduğu imkânlar, staj programları hakkında bilgi sahibi olunabileceği gibi yöneticilerin ağzından iş dünyasına yönelik bilgilenme şansı sunulacak. Kariyer Panayırı’nı anlatan İşletme Kulübü Başkanı Emre Özarslan, “ Kariyer Panayır’ı markalar ile öğrencinin buluşma noktasıdır. Panayır havasında geçecek bu 2 gün, alanında dünya devi olmuş 12 markayı ve yöneticileri öğrencilerle buluşturacağız” dedi. Markaların ürünlerini de panayırda bulma imkânı olduğunu söyleyen Özarslan, “Ücretsiz yapılacak etkinlikte sürpriz iki ünlü sanatçı da katılacak” diye konuştu. Selin BECER
- BIST 88.797
- Altın 144,335
- Dolar 3,5772
- Euro 3,7827
- Kocaeli : 9 °C
- İstanbul : 12 °C
- Sakarya : 9 °C
- Karaosmanoğlu’nun kayınbiraderi vefat etti
- KOÜ’de 11. Kariyer Panayırı başlıyor
- Kent Konseyi toplantısı VM Medical Park’ta yapıldı
- Varol ve yönetimi ilk ziyareti Can’a yaptı
- Güzeloğlu: Her zaman şehit ailelerinin yanındayız
- Şifanağme, Londra’da şifa gibi konser verdi
- Bakanlık müjdeyi verdi... 3 bin 890 personel alınacak!
- El Bab'da hain saldırı! 45 ÖLÜ!
- Periler Mersin’i konuk ediyor
- Derbent’in yandığı o iki maç!
- Yıldız ve Özcan iki lafın belini kırdı
- WhatsApp'ın yeni özelliği nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...
- Hiçbir bahanemiz yok!
- Çatalca’ya galibiyet için gidiyoruz
- Kocaelispor’da her şey hazır!
KOÜ’de 11. Kariyer Panayırı başlıyor
Kocaeli Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından her yıl düzenlenen 11. Kariyer Panayırı, öğrencilere birçok marka ile çalışma imkânı sunacak.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
KOÜ’de 11. Kariyer Panayırı başlıyorKocaeli Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından her yıl düzenlenen 11. Kariyer Panayırı, öğrencilere birçok marka ile çalışma imkânı sunacak.
Bingöllüler, Zaza Dili SempozyumundaydıAnkara’da gerçekleştirilen Zaza Dili Sempozyumuna katılan Kocaeli Bingöllüler Derneği, gecenin sonunda Bingöl Belediye Başkanı’nın elinden plaket aldı
Darüşşafaka’dan ücretsiz eğitim fırsatı!Maddi durumu yetersiz olan başarılı çocuklar için üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın sınavı 28 Mayıs Pazar günü yapılacak
TÜBİTAK’tan KOÜ’ye destekKocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gökhan Duruksu'nun yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1003 destek programı kapsamında kabul edildi.
KOÜ'de işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildiKocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi” düzenlendi. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen eğitime Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri yoğun ilgi göster
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Refah düzeyi en yüksek ülkeler
- İnanılır gibi değil ama bu yapılar 'orman' gibi olacak
- Acun Ilıcalı kimin elinden tuttuysa ünlü etti
- İşte 2017'nin merakla beklenen akıllı telefonları
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim